【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎

▲ 84歲謝賢仍身壯力健。

現年84歲的「四哥」謝賢，除人所共知有兩位星級子女謝霆鋒謝婷婷，謝賢本身亦是極具資歷的電影演員，在50年至60年代已拍了過百套粵語片，70年代亦拍過多齣經典電視劇。一生都在戲行打滾的四哥，坦言靠演戲養活一家人，入行將近70年，謝賢仍未有一刻想過退休，決意演到最後一刻。

▲ 謝賢自言拍足一世戲。（攝影：李家健）

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年老不等如生鏽

自2001年演出周星馳《少林足球》，謝賢在林家棟監製的《殺出個黃昏》不止擔演要角，更是第一男主角，戲中演不問世事的暮年殺手，真正寶刀未老，多個試映場都獲觀眾大讚，更被看好可角逐明年金像獎影帝。

林家棟監製《殺出個黃昏》用心良苦，戲裡戲外都為証明上了年紀仍不等如生鏽，跟年青世代也能互為交融。

林家棟跟謝賢近日一同接受訪問，四哥被問到為何願意出山演出，坦言全因為信任家棟。「我在這行那麼久，一看就知誰人有料，很多導演不識教人，拍家棟（監製）的戲卻很舒服，過程好順利。」

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家棟對四哥在片場照料有加，自言未試過跟一個如此資歷深及具份量的演員合作，跟導演一度戰戰兢兢。「我們以為他距離好遠，事實四哥很平易近人，亦好信任導演，拍攝上亦沒有特別要求，膳食更加沒所謂，隨便幾個蛋撻甜品就可以。因此現場所有工作人員都很尊敬他，像蜜蜂見到蜜糖一樣，四哥在這行多年，除了演戲功架，待人處事自有一套，也是年青一輩值得學習。」

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謝賢：演戲養活我一家

四哥直言，自己一生都是做演員，這個行業養育他一生，因此對工作從來不會鬆懈。「演戲真的養了我全家，我家有八兄弟姊妹，只有我一個入了娛樂圈，以前爸爸媽媽沒有工作時，便靠我用娛樂圈賺的錢去養家。」

家棟誠心對四哥感敬服：「我覺得現代人最需要向學習的，是四哥的不忘本。他知道這行業養到他，也讓他發光，甚至令家人有更好生活，即使到了這年紀，他埋位時，多辛苦都沒埋怨，當然我們也不會太操勞四哥，有時拍了十幾小時，他說休息一會就可，因為他不想影響進度。」

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年逾八十的謝賢，腰板挺直、中氣十足，講到養生之道，四哥立刻道：「因為我貪玩囉！我平時最喜歡行山、游水、潛水，以前我可潛到水深100呎去捉魚，一大班朋友好好玩。」

家棟爆四哥常騎馬潛水

家棟指四哥身壯力健，早兩年仍會去騎馬。「早前拍完戲，找四哥食飯，他見有兩小時空檔，叫我一齊去灣仔行山，平時我沒行開，又沒行山裝備，只見四哥健步如飛，『呼』一聲已在前面，可見平時習慣做運動。」家棟笑言：「以我觀察，四哥是個好喜歡玩的人，正是這種性格，讓他心境永遠年青。」

謝賢在戲中有舞短刀的動作場面，身手和功架依然了得。有此安排，家棟解釋：「以前四哥在粵語片演過楊過，在電視劇又做蕭十一郎、胡一刀，我相信他心底裡仍然很想做大俠，有朋友說四哥的功架仍在，因此今次設設他用印尼短刀，效果真的好有型。」

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▲ 謝賢笑言不怕跟霆鋒爭獎。

謝賢經常被問到會否退休，四哥說從未想過，要活到老學到老，家棟補充：「我跟四哥談過，早兩年他的確想過此問題，剛好我送上了劇本，說服到他及其身邊人，不會打爛四哥招牌，也不會令外間覺得去到這年紀，就會沒工作沒寄詫，是我要多謝他肯去試，給我們機會，現時我問他會否想退休，四哥反問我是否還有下一齣戲。」

謝賢笑道：「其實我不是搵了好多錢，如果退休，我怎算！」家棟搶白：「住半山都說沒賺到錢，這是甚麼話。」四哥報以一陣「羅四海」的豪情笑聲。

場地 :Palco Ristorante （海港城）

記者：陳家昌