【獎學金】港大新增4個入學獎學金　文憑試成績屬首1%可獲發5萬

▲ 香港大學（港大）今年新增4個入學獎學金，其中會向在文憑試中成績屬首1%、入讀港大的學生派發5萬元獎學金。（左起）內外全科醫學士一年級學生洪臻、 港大收生及國際學生交流事務總監嚴志堅教授、 文理學士金融科技一年級學生李思再。（陳永康攝）

中學文憑試即將放榜，大學陸續開始公布入學獎學金安排。香港大學（港大）今年新增4個入學獎學金，其中會向在文憑試中成績屬首1%、入讀港大的學生派發5萬元獎學金。

即看今年港大獎學金詳情及以往得獎者分享：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說，港大過往獎學金集中在就讀「神科」的同學，學校期望可以獎勵其他同樣努力的學生，希望涉及不同學系的同學。以去年文憑試成績推算，成績為首1%人士約有170多人，其中70至80人入讀港大。嚴志堅表示，以考生6科最好成績計算，不限領取人數，學生可自行決定獎學金使用方法。

至於另外3項新增的獎學金，分別是由經管學院、文學院及建築學院推出，其中入讀經管學院學生考獲兩科5*可獲25,000港元獎學金，六科或以上 5*則可獲250,000元。其餘兩間學院的獎學金仍有待公布。

至於近日港大學生會風波會否影響新學年收生，嚴志堅表示，近日即將完成非聯招收生及內地收生程序，暫時未見事件對收生有影響。他又說，以往學生會會協助新生迎新，今年會招募學生大使幫忙，又指出學生會並非校方與學生唯一連繫，相信日後可繼續與學生保持良好關係。

正就讀內外全科醫學士一年級的洪臻是2020年文憑試狀元，入學時獲「明德學子獎學金」，除全額豁免學費，亦確保可到海外交流機會，洪臻形容，獲獎學金減輕其家庭經濟負擔，亦讓可到海外學習。

文理學士（金融科技）一年級生李思再則獲HKU Future Leaders of the Year 獎學金，得到港幣20,000元作創業基金，他利用該獎學金回到其中學建立平台，整合校內有特殊學習需要學生的資料，及學習特別需要，讓老師及社工可有效提供支援及跟進。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、曾卓鋒