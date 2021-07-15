  • 33°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獎學金】港大新增4個入學獎學金　文憑試成績屬首1%可獲發5萬

社會 14:10 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港大學（港大）今年新增4個入學獎學金，其中會向在文憑試中成績屬首1%、入讀港大的學生派發5萬元獎學金。（左起）內外全科醫學士一年級學生洪臻、 港大收生及國際學生交流事務總監嚴志堅教授、 文理學士金融科技一年級學生李思再。（陳永康攝）

中學文憑試即將放榜，大學陸續開始公布入學獎學金安排。香港大學（港大）今年新增4個入學獎學金，其中會向在文憑試中成績屬首1%、入讀港大的學生派發5萬元獎學金。

即看今年港大獎學金詳情及以往得獎者分享：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說，港大過往獎學金集中在就讀「神科」的同學，學校期望可以獎勵其他同樣努力的學生，希望涉及不同學系的同學。以去年文憑試成績推算，成績為首1%人士約有170多人，其中70至80人入讀港大。嚴志堅表示，以考生6科最好成績計算，不限領取人數，學生可自行決定獎學金使用方法。

至於另外3項新增的獎學金，分別是由經管學院、文學院及建築學院推出，其中入讀經管學院學生考獲兩科5*可獲25,000港元獎學金，六科或以上 5*則可獲250,000元。其餘兩間學院的獎學金仍有待公布。

至於近日港大學生會風波會否影響新學年收生，嚴志堅表示，近日即將完成非聯招收生及內地收生程序，暫時未見事件對收生有影響。他又說，以往學生會會協助新生迎新，今年會招募學生大使幫忙，又指出學生會並非校方與學生唯一連繫，相信日後可繼續與學生保持良好關係。 

正就讀內外全科醫學士一年級的洪臻是2020年文憑試狀元，入學時獲「明德學子獎學金」，除全額豁免學費，亦確保可到海外交流機會，洪臻形容，獲獎學金減輕其家庭經濟負擔，亦讓可到海外學習。

文理學士（金融科技）一年級生李思再則獲HKU Future Leaders of the Year 獎學金，得到港幣20,000元作創業基金，他利用該獎學金回到其中學建立平台，整合校內有特殊學習需要學生的資料，及學習特別需要，讓老師及社工可有效提供支援及跟進。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、曾卓鋒

相關文章

【香港科研】本地生物化學專家夫妻檔創公司　冀借生物科技解決人類危機
07:00 2021/07/14
【香港科研】本地生物化學專家夫妻檔創公司　冀借生物科技解決人類危機
【港區國安法】法官質疑「光復香港」英文譯本宣揚港獨立場　辯方專家指梁天琦向以中文宣讀
17:34 2021/07/13
【港區國安法】法官質疑「光復香港」英文譯本宣揚港獨立場　辯方專家指梁天琦向以中文宣讀
【競爭條例】有感本港發展墮後英國　4名港大生拍麻雀題材短片推廣平等競爭
今日 07:00
【競爭條例】有感本港發展墮後英國　4名港大生拍麻雀題材短片推廣平等競爭
【書展防疫】專家建議兩款口罩應在書展禁用　籲市民勿戴手套恐增加傳播風險
12:10 2021/07/14
【書展防疫】專家建議兩款口罩應在書展禁用　籲市民勿戴手套恐增加傳播風險
【幕後抗疫英雄】醫管局幕後抗疫人員獲社區服務獎狀 　創深喉檢測研疫廈查詢系統
今日 00:00
【幕後抗疫英雄】醫管局幕後抗疫人員獲社區服務獎狀 　創深喉檢測研疫廈查詢系統
【停收會費】嶺大校方宣布停為嶺大學生會收取會費　即日生效
今日 12:06
【停收會費】嶺大校方宣布停為嶺大學生會收取會費　即日生效
【刀傷警員】港大校方向學生會發信　要求下周三前遷出學生會綜合大樓
今日 10:37
【刀傷警員】港大校方向學生會發信　要求下周三前遷出學生會綜合大樓

你可能感興趣

【香港科研】本地生物化學專家夫妻檔創公司　冀借生物科技解決人類危機
07:00 2021/07/14
【香港科研】本地生物化學專家夫妻檔創公司　冀借生物科技解決人類危機
【港區國安法】法官質疑「光復香港」英文譯本宣揚港獨立場　辯方專家指梁天琦向以中文宣讀
17:34 2021/07/13
【港區國安法】法官質疑「光復香港」英文譯本宣揚港獨立場　辯方專家指梁天琦向以中文宣讀
【競爭條例】有感本港發展墮後英國　4名港大生拍麻雀題材短片推廣平等競爭
今日 07:00
【競爭條例】有感本港發展墮後英國　4名港大生拍麻雀題材短片推廣平等競爭
香港大學 學費 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 學士 大學 基金 經濟 文學

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
14:14 2021/07/14
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語