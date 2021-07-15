【隔離檢疫】港生赴英留學毋須隔離　升學中心料報讀大學人數較去年同期增三成

▲ 港生赴英留學毋須隔離，升學中心料報讀大學人數較去年同期增三成。(資料圖片)

英國政府將香港列入綠色地區名單，下周一起香港旅客入境英國不需要接受隔離檢疫，但需要出示出發前48小時內進行的陰性檢測證明，及入境後兩天進行PCR核酸檢測。有升學中心今（15日）表示，有關措施實施後赴英升學成本將大大減低，學生毋須再自費入住酒店隔離，亦節省10天隔離時間，不少家長表示會陪同子女到當地開學。適逢下星期三（21日）DSE放榜，有關放寬措施有利學生赴英升學意欲，中心料報讀人數比去年同期上升三成。

升學中心英識教育合夥人陳思銘指，原定措施要求學生入境後隔離10天，故中心早於6月上旬為中小學生安排申請簽證，預留足夠日子趕及開學，故新措施不會影響學生入學安排。由於學生毋須再自費入住酒店隔離，不少家長都表示非常歡迎有關措施，更指會陪同子女到當地開學。

陳思銘補充，消息昨晚公佈後，今早已接獲逾百個有關升學查詢，料有關放寬令不少本來打算到澳洲、加拿大等地升學的學生考慮轉至英國升學。適逢下星期三DSE放榜，隨著升學成本降低，預料報讀英國大學的人數將比去年同期大增三成。

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記者：陳麗娜