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【港區國安法】首違國安法案續審　辯方專家指7.21事件激化涉案標語

社會 14:13 2021/07/15

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辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯（資料圖片）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(15日)於高等法院續審。辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯供稱不認為有關標語源於中聯辦外示威活動，反而是7.21元朗襲擊事件激化採用有關標語。

辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯今於法官查問下供稱，根據其研究結果，他並不認同控方專家證人劉智鵬所指，「光復香港 時代革命」標語首次出現是在2019年7月21日發生於中聯辦外的示威活動，李反而認為事源2019年7月6日的光復屯門公園行動，以及7月14日的光復新城市行動，並於7月21日發生於元朗的襲擊事件中被重新激化，而且相對於中聯辦外的示威活動，李認為同日發生於元朗的襲擊事件更受關注。

李又指出，透過研究網上討論區連登的2,500萬個帖文內容，他所得出的結果是同時提及「光復香港 時代革命」及「香港獨立」的帖文並不多，兩者的相關系數不高，若有關標語的確含有港獨意味，兩者的相關系數應非常高。

控方又問及李認為警方為統計有關標語使用情況所準備的報告是否相關，李坦言他認為報告並不相關，更指控方專家劉智鵬利用該報告佐證，以證明有關標語的意思等同港獨，李認為劉根本無法建立當中關聯。案件下午續審。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召專家證人作供。

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記者：楊詠渝

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