【若善健談】 信醫生所信

香港雖是彈丸之地，但愈來愈多人喜歡飼養寵物，無論是貓貓狗狗以至小型的倉鼠兔兔等，都是香港人的愛寵。不少主人也直言養寵物有很多意想不到的好處，當中包括了終生責任及相互建立的信心。

筆者曾擁有多頭小狗，隨著年齡增長，牠們漸漸接近彩虹橋的方向，陪伴、珍惜及密切留意牠們的身體狀況是最好的照顧方式，同時，定期身體檢查也可讓主人有備無患。某天早上， 被小狗的呼嚕聲弄醒，驟見她豪邁萬分的睡姿，頓時撲滅了睡意及怨氣，感恩的空氣卻飄逸了房間。 細想之下 ，小狗可以安心睡眠休息，背後代表著她對主人及家的信任，照顧寵物需要知識、耐性、愛心、金錢及責任等，互相的信任需要時間去建立及磨合，也需要不斷用心維繫。

人與人之間的互信來得複雜，尤其在職埸上各自擁有不同的潛規則，亦有不同的人際關係及利益， 不同的背景及文化差異， 自然產生不同層次的信任問題。 再者，許多人往往在搏拼的路途上放錯了焦點，對健康的重要性掉以輕心，沒有好好與身體溝通，忽視了身體 所發出的警號，高度評估自身的健康狀況， 情況持續下去 ，再有趣的靈魂也因為身體變差而變得乏力，甚至隨時灰飛煙滅。

在眾多行業之中， 醫生是其中一個貼近靈魂的行業，雖然不能令你靈魂出竅，但至少可以讓你有健康的體魄。有志成為醫生已是高尚情操的選擇， 要成為專科醫生更需要十多年的培訓時間，醫護工作是令人尊敬的行業，許多時更需要面對厭惡的工作環境，沒有專業態度的心是很難把工作做好， 醫生與病人的關係像拍掌一樣， 關係對等的 ，雙方手掌也許有大細差別， 力度及準繩位置也有不同， 掌聲要透徹響亮， 需要互相配合、尊重、磨合及包容。 與醫生建立相互信任的態度，聽從醫生的指示， 應視作專業合作夥伴關係，大家擁有共同的理念，才可活得精彩。

我們值得擁有健康的身體， 相信醫生的選擇及態度往往是致勝的關鍵，包括用藥方式； 醫生用藥的選擇是經過心思細密下挑選，藥物經過無數精準的測試， 醫生相信數據的支持，藥物效果顯著才建議病人服用， 羅馬不是一天建成的 ，就像醫生對藥物的信任一樣，是經過無數的選擇及各種考慮，但一切應以病患者的利益為依歸。

做人要懂得選擇 ， 及不定時覆檢人生的方向及焦點， 健康身體是無價的， 也是最值得投資的東西，別吝嗇把金錢用在自己身上，永遠將健康放在第一位是恆久永遠的人生哲理，擁有這種觀念才可以享受健康身體所帶來的好處，有意義的人生才值得掌聲鼓勵及支持。

秋葵

（內容由暉致全力支持）