【新冠肺炎】漢莎航空抵港航班1人確診及2人未符指明條件　遭當局本周五起禁抵港14天

▲ 漢莎航空遭當局本周五起禁抵港14天。（經濟日報資料圖片）

本港今日(15日)未有錄得新冠肺炎確診個案，不過衞生防護中心表示，因應德國漢莎航空公司營運於7月12日由德國法蘭克福飛抵香港的LH796航班，有一名乘客經抵港檢測確診，及有2名乘客未能符合第599H章指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止德國漢莎航空公司營運的客機在7月16日至29日期間從法蘭克福着陸香港。

另外，英國政府7月14日更新旅遊名單，將香港及保加利亞列入旅遊綠色地區名單，旅客下周一起入境不用隔離檢疫。詳情即看【下一頁】

中心又提醒，第599J章指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受病毒檢測。該《規例》亦要求所有確診個案密切接觸者的同住成員，須按刊憲的強制檢測公告於指定限期接受2019冠狀病毒病核酸檢測。中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫，即時檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡