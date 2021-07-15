【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請

▲ 全港市民換領身份證計劃（換證計劃）的第四周期換證將於9月20日開展。（曾耀輝攝）

入境事務今日（15日）公布，全港市民換領身份證計劃（換證計劃）的第四周期換證將於9月20日開展，新一批是1977年至1979年出生的舊款智能身份證持有人，他們須於9月20日至11月18日申請。以及1980年至1982年出生的舊款智能身份證持有人，則在11月19日起接受申請；而1983、1984、1987及1988出生的人士，申請期則在明年1月19日開始。

發言人提醒市民，2005年至2007年或2012年至2018八年出生並持有舊款智能身份證（即簽發日期為2018年11月24日或之前的身份證）的兒童須在2021年9月18日（星期六）或以前，由父、母或合法監護人陪同下前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。

▲ 新一批換領時間表。（入境處資料）

於2012年至2018年出生的兒童如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，無須參與換證計劃。

換證計劃的對象是全港市民，即包括香港永久性居民，以及在本港就業（包括外籍家庭傭工）、投資、居留或就讀的香港非永久性居民。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港則毋需急於返回香港換證，他們可在返港後30天內補辦換證手續。

▲ 身份證換領中心地址。（入境處資料）

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描附件三的二維碼。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

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記者：伍瑋瑋