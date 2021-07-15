【情緒管教】幼兒突然過份依賴爸媽　幼稚園社工拆解孩子倒退行為因由

▲ 孩子在幼兒階段不斷學習和進步，但有些會出現倒退問題，此時家長宜處理孩子的情緒。

「小花（化名）已經4歲了，早在一年前已懂得自己上洗手間，有天突然在客廳遺尿，這情況持續了數星期。為甚麼女兒會突然退步了？我該如何處理？」家長擔心地向筆者訴說孩子的狀況。

孩子在幼兒階段，不斷學習和進步，逐漸有能力獨立完成一些生活上的要求，但突然出現「過份依賴」家長及表現像「嬰兒」，例如：說話變得口齒不清、吮手指、時刻纏著家長等，這些都可稱為「倒退」行為。當家長遇上孩子的倒退問題，不要過份擔心和自責，可先嘗試了解孩子行為背後的原因，並適當回應孩子的情感需要，相信情況會紓緩及改善。

而引起孩子出現倒退行為的原因大致可分為兩種：

1. 渴求得到關愛

筆者與小花的父母傾談後，了解到小花這半年多了弟弟這個新成員，父母因要照顧初生弟弟，自然減少了對小花在生活上一些細節的照顧，甚至是時間上的陪伴及關注亦相對地減少，父母甚至期望小花能獨立及「像姊姊」。就小花情況，小花可能感到爸爸媽媽不再愛自己，擔憂自己會否遭到拋棄，內心產生焦慮、不安等負面情緒，而不自覺出現「過份依賴」及表現像「嬰兒」的行為，期望得到父母的關愛，消除內心的負面情緒。

如果父母這時候沒有回應大孩子的情緒和要求，怕這樣寵壞他，他會更加擔憂和不安，表現得更加依賴父母。因此，建議父母用言語肯定大孩子的正面行為，讓他知道父母有認真關注他，他沒有被忽略，父母可告訴他「爸爸媽媽都看到姊姊能夠自己做得到，很棒！」應避免說「現在你是姊姊，這些小事要自己做！」父母過份強調哥哥姊姊的身份，反而令大孩子繼續感到不安。此外，建議父母安排和大孩子有獨處的親密時間，以行動表達對孩子的關愛和重視。

2. 環境轉變

孩子面對環境的轉變，例如：轉校、搬家、疫情等，若未有恰當地處理，也很容易出現不安和焦慮情緒，對未知的事感到恐懼，更未必能夠應付環境轉換帶來的挑戰。其實，倒退行為是一種自我防禦的心理，孩子以能力倒退的模式來表達內心的情緒和需要，期望引起身邊大人的關注。就如近年因疫情反覆，而影響規律的上課模式，孩子需要適應在家學習，又要適應重返校園的生活，這些情況都可能為他們帶來壓力。

因此，建議家長在面對生活環境的轉變，多為孩子作好準備，可以預告孩子新的轉變，告知他們將會面對什麼人和事，陪伴他們一起面對，減低內心的負面情緒，令他們順利適應轉變。

孩子出現倒退行為是向家長發出的訊號，鼓勵家長正面處理孩子的情緒，了解孩子行為倒退的原因，多安排親子時間，也要好好照顧自己，留意自己的情緒和管教壓力，這樣才有心力滿足孩子情感上的需要。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工服務 駐校社工曾藹玲姑娘