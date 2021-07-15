【時尚潮流】本地眼鏡業龍頭溥儀創辦20年走高端品味路線　掌舵人邱子傑：大近視令我對眼鏡款式更挑剔

▲ 溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）說：「香港是溥儀眼鏡開始的地方，我們很重視，但這裏競爭很大，顧客要求很高，所以投放很多心機在香港，因此，可以說如果在香港經營成功，去到世界任何一個角落發展都應該沒有太大問題。」（攝影：曾耀輝）

20年對不少品牌來說時間尚短，但對引入不少外國眼鏡品牌的本地溥儀眼鏡（Puyi Optical）來說，則是既難忘，同時又驕傲的歲月。創辦人邱子傑（Jeffery）由最初在中環的一間小店，到今天在中港台合共開設超過80多間店舖，作為一位領導人，認為凡事親力親為才是成功之道。

今天一提起本地眼鏡業內龍頭的溥儀眼鏡，大家都或許會認為創辦人邱子傑含銀匙出生，一切來得非常容易，但懂得眼鏡業運作的行內人士，都會明白引入眼鏡款式固然重要，但其實最重要的就是服務，Jeffery不諱言最初都嚐過失敗，有起有落，要經營一盤眼鏡生意親力做不可少。Jeffery笑言：

我經常和一些從事商界和財經的朋友說，你們真好，一下班就可以忘卻一切，我反而終日忙個不停，生活上的八成時間都獻給了溥儀眼鏡呢﹗

他說：我還記得20多年前，爸爸在尖沙咀開設一間集珠寶、鐘錶和眼鏡的店舖，當時我在店舖內當售貨員，有很深近視的我，經常以用家身份看店舖內的眼鏡款式實在不濟，加上家族裏沒有人經營這類型業務，於是毅然開設集鐘錶和眼鏡於一室的歐洲坊，可惜的是遇上1997年金融風暴，無功而回。

及後市場環境開始轉好，我便和太太商議開設一間走高端市場的眼鏡店，畢竟環顧當時本地市場漂亮而富設計味的眼鏡選擇甚少，於2001年創立溥儀眼鏡，一轉眼20年就過去了。

▲ 除了眼鏡品牌爭相為溥儀眼鏡推出限量版外，時裝品牌GUCCI亦貢獻出只此一家的獨家配色的粉紅色鏡片太陽眼鏡，配以琺瑯飾面的象牙白色鏡臂，而這限量版更特別配製了一個紫色金絲絨紀念禮盒，盒內亦獨別印製「PUYI Exclusive」字樣。（$3,600/圖片由品牌提供）

做到眼鏡就是時裝

溥儀眼鏡的空前成功，筆者想最主要的原因就是她改變了大家對眼鏡的看法，眼鏡再不是只幫助大家改善視力的必需品，而且更可以再進一步成為高端的時尚配飾。Jeffery說：

對我來說眼鏡是時裝的一部分，同時亦是大家日常的必需品，不過，一副眼鏡要做得好，配戴一整天而不覺累贅，背後可要牽涉很多範疇，這一點無疑我們走先了別人一步。 還記得最初在尖沙咀開首間店舖時，整條彌敦道就有很多眼鏡店，我們的眼鏡售價賣得比別人高，而且又不打折，當時的而且確有人罵我們，但我深信要走高質素服務是我們的方向。直至中環店的出現後，中環區的顧客就是要求特別的高，他們本身對眼鏡有一定知識，甚至可以用『腌尖』來形容，哈......但我心裏卻想我們要的就是這類型顧客，遇上他們好有挑戰性呢﹗

的確，最腌尖的顧客都可以收歸旗下變成熟客，難怪Jeffery認為只要在香港能夠經營到一盤生意，去到全世界遇上問題和困難都可以克服過來，就好像租金一樣，不說不知，溥儀眼鏡在「自由行」的高峰期，單是中環就曾經擁有5間店舖﹗

他說：做眼鏡生意有一樣好處，就是當顧客覺得你的服務好，就會變得忠心，甚至推薦朋友前來光顧，我們有不少熟客，這是叫我們可以支持下來的原因。當然，自由行的出現，對所有零售luxury產品的行業都很重要，而無疑的是這幾年大家都很辛苦，縱使日後旅客都會再次重來香港，但亦未必一定來此消費，因此，在大方向上不管你是銷售luxury，還是經營大眾化的品牌，要和顧客保持著良好關係是很重要的事情。

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得到國際集團的認同

今天的溥儀眼鏡已經稱得上是亞洲區眼鏡業內的龍頭大哥，80多間店舖遍布中港台，絕對不是一件容易的事，就連來德國的蔡司（ZEISS）上上下下員工都喊得出溥儀眼鏡的名字，成為蔡司的指定合作夥伴，難怪來自歐美的眼鏡品牌都先後希望Jeffery在當地開設店舖，但都給他一一推卻了。他說：

一切還要慢慢的來，縱使我知道高端的眼鏡市場還有很大的發展空間。但我高興的是，在這行業埋頭苦幹了20年，愈來愈得到國際上其他企業的認同，例如本地一些高級時裝店售賣眼鏡，在維修和調校眼鏡時都會轉介給我們，這方面自己會感到自豪，須知國際時裝品牌要轉介服務，事前必須要得到品牌總部的認可。

而大家不可不知的是，專門負責為luxury品牌生產眼鏡及產品研發的Kering Eyewear，特別邀請了Jeffery拍攝短片，並會於Kering Eyewear全球內部峰會內播放，是本地唯一一個被邀請的眼鏡零售品牌呢！



我的喜愛

不說不知，日常甚少佩戴眼鏡的Jeffery，原來有過千度近視，晚上回到家中都會換上一副舒適的眼鏡，但因為溥儀眼鏡引入不少眼鏡品牌的關係，一直以來，他都甚少公開自己的個人喜好，但適逢品牌來到20周年，我們又豈可放過他今次公開個人品味的機會？他說：

可能近年老了，哈........我和太太都偏好一些K金鑄造的眼鏡，因為K金眼鏡在生產上有著極高難度，能夠做到一副既佩戴得舒服和耐用的眼鏡，絕對是值得欣賞的，這方面有超過150歷史、來自德國的LOTOS做得很好。 此外，我喜愛英國品牌Linda Farrow，他們在時裝化和專業範疇上取得極佳平衡，而這亦是和溥儀眼鏡的路線不謀而合，當然，來自日本的品牌 999.9 的舒適度都做得很好。

產品查詢：2522 1288

記者：何偉雄