【槍殺姨舅】 女保鑣涉槍殺姨舅謀殺等罪成囚終身　被告聞判後說「我可以幫我阿媽報仇我好開心」

▲ 女保鑣涉槍殺姨舅謀殺等罪成囚終身。

47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益，於2018年6月相約4名姨舅飲茶後到鰂魚涌公園傾談，期間拔槍擊斃兩名姨舅，另外兩人受傷。女保鑣否認兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，陪審團今（15日）於高等法院退庭商議約4小時後，裁定所有罪名成立。法官就謀殺罪依例判被告囚終身，兩項有意圖而射擊罪共囚18年，所有控罪同期執行。被告判刑後於犯人欄内喃喃自語「我可以幫我阿媽報仇，我好開心」，法官離席後，被告即說「死吖你」。



被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

全女班陪審團退庭商議約4小時後，一致裁定首3罪罪名成立，另1項有意圖射擊罪則以6對1裁定罪名成立，被告聞判後沒有反應。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

法官潘敏琦判刑時指，被告於案發日相約姨舅到酒樓飲茶，其後帶他們到公園，在他們不知情下攜同致命手槍及50發子彈。法官指被告向四舅開槍前示範武術，之後頃刻間於近距離瞄準各人開槍，其中兩人被擊中頭部致死。

法官指事主二舅身體側面中槍，子彈進入身體後穿出。法官指年屆70歲的二舅須於庭上重提恐怖創傷經歷，至於僅肩膊受傷的三姨作供時透露，事發後不敢看槍擊電影，以及不敢再到案發現場。

法官斥責被告事後更無恥地去信三姨，對其傷勢關心不但流於表面，更於信中指槍膛有9粒子彈，永遠不會對她補槍。法官又指被告還押期間去信胞兄要求衣服及零食，並就期收押期間修讀的課程要求協助。

法官指被告於事件中曾用槍指胞兄，只是沒有發射，胞兄仍對她關懷備至。法官斥責被告毫無感恩之心，槍殺曾出資給她修讀電腦課程的二姨，從所有事件可見被告的為人。

法官指因被告的冷血及冷酷無情，奪去兩條性命，謀殺罪並沒有酌情判刑，法官明言即使可酌情判刑，仍會判處終身監禁，故就兩項謀殺罪判囚終身。

至於兩項有意圖射擊罪，代表律師求情時要求就兩事主受傷程度作出不同判決，法官並不同意說法。法官指女事主僅肩膊受傷是因為幸運而已，故就每項罪名判監12年，其中一罪中6年分期執行，兩罪共判囚18年，所有控罪同其執行，被告即須就4罪囚終身。被告於判刑期間不時喃喃自語，法官警告若不安靜，被告便須進入囚室內聽取判決，被告最終安靜下來。惟於法官完成判刑後，被告於犯人欄內再次自言自語，並說「我可以幫我阿媽報仇，我好開心」。法官於感謝陪審團期間，被告仍不斷自言自語，懲教人員在旁不斷提醒保持安靜，當法官退席後，被告拋出一句「死吖你」，之後由懲教人員帶離囚室。

案發後被告持槍逃至太古城中心內遭保安查問，被告當時回應指「你都唔知嘅，差人都未嚟，你報警啦」，保安並於被告前褲袋發現點二五手槍，內有5發子彈，1發已上膛，另於身上發現41發子彈。



警員到場後警誡被告，被告稱「嗰啲係我屋企人，之前有啲仇口，所以開槍打佢哋」，其後被告更正指「我唔係講仇口，係講糾紛」。

據了解，被告被捕後於警署內一直表現冷靜，沒有大喊大叫，惟警方替她進行錄影會面時，被告一概不作回應，並拒絕警方要求進行案件重組。及至被告還押期間，被告曾去信案件主管，要求與警方商議其案件檢控方式等。警方隨即通知其代表律師，最後未有就其要求作任何回應。

至於涉案槍械及子彈來源，據悉警方仍在調查中。至於被告被捕後，警方在其背包搜出的3把刀是否與案有關？據了解，警方調查期間亦無從得知，故最後決定不呈堂。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧