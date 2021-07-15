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【交通意外】旺角88歲老翁遭重型貨車撞倒送院搶救後不治　司機事後不顧而去被捕

社會 15:07 2021/07/15

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一名手持柺仗的老伯在旺角被垃圾車撞倒，送院搶救後不治，司機曾一度離開，及後至紅磡海底隧道被警方截停。

一名手持柺仗的88歲老老伯在旺角被垃圾車撞倒，送院搶救後不治，涉事垃圾車一度離開現場。該名重型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外被捕，現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

即看事發經過及詳情：

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今晨(15日) 上午8時47分，一名88歲老翁在旺角登打士街垃圾站附近橫過馬路時，45歲男子駕駛一輛重型貨車沿登打士街往西洋菜南街方向行駛，並撞到該名正在過路的老翁。老翁身體嚴重受傷，其後被送往廣華醫院搶救後，於上午10時13分證實死亡。

警方事後用膠帶圍封一段路面，現場遺下老伯的柺仗和鞋，有目擊者協助警方調查。而垃圾車懷疑未有察覺發生意外，隨即駛離現場，其後至紅磡海底隧道被警方截停。

該名重型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外被捕，現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

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記者：曾秋文、曾卓鋒

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