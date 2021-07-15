【爆機自由仁】死侍首次現身MCU 與《雷神索爾3》Korg互動宣傳新片 娛樂 15:47 2021/07/15 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 荷里活喜劇電影《爆機自由仁》（Free Guy）由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與《雷神索爾3：諸神黃昏》（Thor：Love and Thunder）導演Taika Waititi主演。 最近，《爆機自由仁》推出新預告，二人分別以死侍及《雷神索爾3》Korg的造型登場，齊看《爆機自由仁》不斷爆笑蛋。 這次也是因為迪士尼收購FOX，所以死侍與MCU角色互動。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派 突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾 18:00 2021/05/28 【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派 突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 12:05 2021/07/07 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 你可能感興趣 【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派 突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾 18:00 2021/05/28 【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派 突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 12:05 2021/07/07 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 荷里活 喜劇片 導演 電影