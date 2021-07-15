【爆機自由仁】死侍首次現身MCU　與《雷神索爾3》Korg互動宣傳新片

荷里活喜劇電影《爆機自由仁》（Free Guy）由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與《雷神索爾3：諸神黃昏》（Thor：Love and Thunder）導演Taika Waititi主演。

最近，《爆機自由仁》推出新預告，二人分別以死侍及《雷神索爾3》Korg的造型登場，齊看《爆機自由仁》不斷爆笑蛋。

這次也是因為迪士尼收購FOX，所以死侍與MCU角色互動。