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【槍殺姨舅】男途人勇敢追截「唔知佢有槍㗎」　事後感危險坦言「無得驚」

社會 15:57 2021/07/15

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男途人李明昌早前於庭上作供後向記者表示，案發當日追截被告時「唔知佢有槍㗎」。

女保鑣在鰂魚涌公園持手槍槍擊4名姨舅後，持槍逃走至太古城中心，當時途經公園的男途人聽到「嘭嘭」聲及有女聲叫「追佢」，男途人單人匹馬展開追截。男途人表示當時「唔知佢有槍㗎」，直至看見保安從其身上搜出手槍才知道，男途人之後才感到危險，但坦言「無得驚」。

男途人李明昌早前於庭上作供後向記者表示，案發當日追截被告時「唔知佢有槍㗎」，李指當時太古城中心正進行裝修，他聽到「嘭」聲約3至4下，他形容聲響有點奇怪。

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李坦言當時看不到被告持槍，只看見她背著背包，並非跑得很快。李表示當時沒有想及自身安全，直至保安搜到手槍後才知道被告持槍，李直言「無得驚」，事後先才覺得危險。李表示當時不知道被告「做過乜」，亦來不及反應，亦不肯定她是否襲擊兩人。
 
李早前於庭上供稱，案發日途經公園聽到「嘭嘭」聲，看見兩人躺在地上，李原打算進行急救，但當時「乜都無，（兩人）似乎無知覺」。
 
李指其後有女人聲叫「追佢」，他看見被告向太古城中心第4期跑去，遂從後追被告。李指進入商場後叫保安截停被告，並說「因為佢打人」，被告其後遭保安攔截，她被包圍及坐在玻璃窗旁。李指被告表現平靜，並從背包取出水樽飲水，表現冷靜，當警員到場後，李便離開現場。

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記者：林育慧

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