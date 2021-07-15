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【大叔的愛】Stanley看得眼濕濕愛港版更貼地　Asha不怕被怪罪：證明觀眾看得清楚

娛樂 16:32 2021/07/15

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徐㴓喬（Asha Cuthbert）和邱士縉（Stanley）齊齊受訪。（柯雅珺 攝）

ViuTV劇《大叔的愛》大受歡迎，劇中演員黃德斌、簡慕華、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、徐㴓喬（Asha Cuthbert）、陳子豐及練美娟一同出席活動，跟大家分享感受。

Asha和Stanley一起接受TOPick訪問，紛紛可期待拍攝續集及電影版。

【大叔的愛】英菲混血兒徐㴓喬難忍媽媽被攻擊　Asha：不喜歡大家對菲律賓人有偏見

（柯雅珺 攝）

《大叔的愛》播至結局篇，Asha和Stanley也有看看自己的演出，Stanley謂：「看了這麼多集有個位會眼濕濕，就是你（看着Asha）哭的那集，那一下不知為何會Touch到我。」Asha說：「謝謝！我自己也看得很入神，代入了角色。」

梓芊跟阿田表白一幕引起觀眾熱議，Asha指：「梓芊從頭到尾都沒有一個Bad Intention，其實就算阿田問她可否在一起，她也未必會答應，因為她也很在意阿牧的感受。她只是很掘強，不想將秘密封存至80歲，以免將來後悔。」Stanley認為：「她想還一個心願。」Asha覺得：「她沒有想要一個答案。」

被問到怕不怕被觀眾怪罪？Asha笑言：「已經在怪了。」Stanley反問：「矛頭不是指着阿田嗎？」Asha解釋：「那支矛頭是有兩邊的，插着我之餘也插着阿田。我絕對明白的，因為大家也很入戲。」

Stanley認為：「其實我會覺得是開心的，因為觀眾都看得很投入。」Asha同意：「他們都看得很清楚，每一條線、每個角度，所以是很開心的。」Stanley說：「證明他們都喜歡看。」Asha謂：「即使大家在說是梓芊衰，我也知道的。」

【大叔的愛】呂爵安盧瀚霆透露續集田牧發展　Edan+Anson Lo：希望Sweet一點

（柯雅珺 攝）

談到憑此劇人氣急升，Asha說：「至今仍然未能Process，突然間多了很多Followers、多了很多人討論，很開心但很不捨得它完。」

Stanley也很開心，「這是一個香港版的《大叔的愛》，不止是參照日本部份，而是有香港的元素，所以香港市民就會看得更加貼地，更加開心。證明了台前幕後也成功了。」Asha感慨指：「更加不捨得它完結。」

不少觀眾都希望會有續集，Stanley說：「當然想有第二季，或是電影版。外國的劇都流行一直拍至第十季，可以繼續的。」Asha贊同道：「第二季之後再有電影版，不會完結的。相信大家也會想看見每個角色漸漸長大及變化。」

記者：梁樂欣

同場加映：梁祖堯、MIRROR專訪

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