  • 34°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 17:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室　Ian承諾為「苦主」爭取福利

娛樂 16:35 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR兄弟親來支持Ian。

陳卓賢（Ian）今日現身其有份投資健身中心開幕活動，MIRROR隊友Anson Kong、Jer、Stanley、Jeremy、Alton及Tiger亦到場力撐，令Ian十分感動，並指會免費招待MIRROR隊友。

一向具生意頭腦的Ian，稱今次跟朋友合資過百萬元，當中自己也投資6位數字，Ian為生意親力親為，裝修設計跟到足，卻因太忙沒時間進食，故近期消瘦了許多，但看到「BB」出世，自己也感到滿足，但強調不會忽略幕前工作。

Ian承諾會免費招特兄弟。

Ian見一班兄弟都來支持自己，十分感動，稱會免費招待MIRROR隊友，但自己沒有專業資格，不會落場做教練，不過若女友Amy Lo來到，會為她安排女教練。

被問到成員是最懶做運動，Ian即道是姜濤，連花姐也叫他多些捉姜濤來做gym，姜濤也知道要加緊操肌，Ian笑道要為他成立關注組。

Ian投資的健身中心開幕。

近日「MIRROR導致婚姻破裂」關注組大熱，Ian也有留意，自言見到有人抱自己的人形攬枕感有點尷尬，他又指會努力爭取為苦主謀福利，希望多接遊戲機及模型代言，方便「入屋」，但Ian暫時未有苦主親自向他訴苦。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心　Ian具生意頭腦早為事業投資
今日 10:08
【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心　Ian具生意頭腦早為事業投資
【MIRROR成員】網民求陳卓賢為癌症女友打氣　Ian即回送祝福：幫你加油
17:11 2021/07/08
【MIRROR成員】網民求陳卓賢為癌症女友打氣　Ian即回送祝福：幫你加油
【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點　Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】
17:52 2021/07/13
【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點　Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】

你可能感興趣

【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心　Ian具生意頭腦早為事業投資
今日 10:08
【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心　Ian具生意頭腦早為事業投資
【MIRROR成員】網民求陳卓賢為癌症女友打氣　Ian即回送祝福：幫你加油
17:11 2021/07/08
【MIRROR成員】網民求陳卓賢為癌症女友打氣　Ian即回送祝福：幫你加油
【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點　Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】
17:52 2021/07/13
【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點　Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】
陳卓賢 Mirror 姜濤 黃慧君 娛樂人物職業 演員 歌手 健身 運動

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
今日 10:20
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語