【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室　Ian承諾為「苦主」爭取福利

▲ MIRROR兄弟親來支持Ian。

陳卓賢（Ian）今日現身其有份投資健身中心開幕活動，MIRROR隊友Anson Kong、Jer、Stanley、Jeremy、Alton及Tiger亦到場力撐，令Ian十分感動，並指會免費招待MIRROR隊友。

一向具生意頭腦的Ian，稱今次跟朋友合資過百萬元，當中自己也投資6位數字，Ian為生意親力親為，裝修設計跟到足，卻因太忙沒時間進食，故近期消瘦了許多，但看到「BB」出世，自己也感到滿足，但強調不會忽略幕前工作。

▲ Ian承諾會免費招特兄弟。

Ian見一班兄弟都來支持自己，十分感動，稱會免費招待MIRROR隊友，但自己沒有專業資格，不會落場做教練，不過若女友Amy Lo來到，會為她安排女教練。

被問到成員是最懶做運動，Ian即道是姜濤，連花姐也叫他多些捉姜濤來做gym，姜濤也知道要加緊操肌，Ian笑道要為他成立關注組。

▲ Ian投資的健身中心開幕。

近日「MIRROR導致婚姻破裂」關注組大熱，Ian也有留意，自言見到有人抱自己的人形攬枕感有點尷尬，他又指會努力爭取為苦主謀福利，希望多接遊戲機及模型代言，方便「入屋」，但Ian暫時未有苦主親自向他訴苦。