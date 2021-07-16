【逐步拾回自己】吳嘉禧歌以自身經歷作靈感　改名簽新公司重新出發【有片】

▲ 吳嘉禧推新歌以自身經歷作靈感，改名簽新公司回應組合解散疑雲。

鳳凰浴火重生，經歷過火燒般的椎心經歷，才能夠蛻變成更好自己。簽約新公司的Cheronna由本名吳嘉熙改名為吳嘉禧，推出以自身故事創作而成的新歌《逐步拾回自己》，紀錄迷失5年後找回自我的過程，希望勉勵同在認識、改變自我路上的伙伴們。

《逐步拾回自己》由Cheronna與填詞人陳詠謙，經過多次深入交談下創作出來的作品，當中寫下了歌者的經歷，亦有她希望為聽眾帶來的訊息：「很多時我們說放手，其實不是真的做的，只是慣性地把它們收起、裝作忘記，其實只是逃避，累積下來終有一日會爆發。」

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▲ Cheronna非常了解自己的性格問題。（湯炳強攝）

歌曲的MV有三個不同版本的Cheronna，包括被外界及自己弄得滿身傷痕的她、決定留在舒適區自我瞞騙的她，以及希望叫醒自己不要再裝睡的她：「這首歌想講出我經歷不同階段，受過傷害撕碎自己後，再將更好的自己慢慢拼湊。」

她續稱：「這首歌並非告訴大家，我拼完了、是完美的，而是想說到今時今日我還是會『跳出跳入』、時好時壞，算是一個對自己的提醒，或者向有共鳴的人給予勇氣，大家一同面對。」

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拾回因曾經迷失

需要拾回自己，因為Cheronna曾經迷失了一段長達五年的時間：「太過執著和聚焦於某些事，而忽略了身邊的東西，是我最後悔的事。」

在製作新歌期間，Cheronna的愛貓突然中風過身：「雖然我經常回家，但都處於浮離狀態，肉體回去了得靈魂沒有，跟貓貓和媽媽的溝通時間並不長。直到貓貓離開時我不在牠的身邊，好後悔過往能夠陪牠的時間，我選擇去處理自己的情緒與關係，忽略了牠和家人，是牠令我知道何謂珍惜。」

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▲ 愛貓Dominic今年三月離世。（instagram圖片）

自認硬頸和執著的Cheronna認為這些特質是她最要改掉的壞習慣：「就是因為性格太執著，而我卻選擇逃避問題，令我的思想越來越不正確，不停去鑽牛角尖。我實在太固執，想要學懂感恩、關心別人，不要只在意自己需要愛，其實我也可以給愛別人。」

▲ （湯炳強攝）

感情陰影

雖然Cheronna表示新歌的對象可以是指生活或是其他感情，但總不免會令人想起愛情，還有她與藝人黃奕晨的兩年高調戀情。

她坦言：「戀愛的關係最親密，當然也會帶來最深的傷害與影響，所以是最需要放手。」

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▲ 《逐步拾回自己》的MV中有她滿身傷痕的模樣。（MV截圖）

二人曾經是高調恩愛的一對，但Cheronna直認跟對方「再見不是朋友」：「不論任何關係都做不回朋友，但不是討厭、憎恨，是多謝大家曾經有過的經歷和快樂，在彼此的生命中出現過，大家各自過活就好了。」

▲ Cheronna敢愛敢恨，直言分手後再見不是朋友。（湯炳強攝）

而公開的過去，亦成為戀情的傷害：「以前覺得有好消息要告訴大家，但當關係變得不開心時，反而成為了傷害，不論對我、對他或是對其他人，會有些不好的報導、說別人是第三者，對我們來說都是個委屈。那時會想，如果事件一直以來都低調，對大家的傷害也會大大減低。」

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▲ 「SIXTERS」由Cheronna、賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶、蔡思貝和何雁詩組成，姊妹們互相扶持。（instagram圖片）

重新出發？

去年接受媒體訪問時，Cheronna曾表示希望專注工作，不想浪費時間去拍拖，問到她心態上有否改變，她坦言：「其實不太知道自己是否Ready，如果有又OK可以試一試，緣份到了不會強求。」

女校出身的她曾透露讀書時期喜歡過女生，不過卻未有因為這個自爆而吸引到同性追求：「不論男女我都不介意，但真的沒有感覺到有人示好或者試探，可能自自然落了閘而不自知。」

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▲ Cheronna現時感情空白。（湯炳強攝）

對另一半要求，爽快的她表示：「不婆媽、不痴身、有安全感、相信我、對自己有自信。我本來也不是個痴身的人，除非有特別情況發生，才要緊黏對方，其實這樣的話關係已經不再健康。」

單飛離隊？

▲ Super Girls成軍11年，對上一次齊人現身可能已是兩年前的頒獎典禮。（instagram圖片）

由本名吳嘉熙改作吳嘉禧，連隨宣佈以個人身份簽約新唱片公司，Cheronna否認正式脫離組成11年的組合Super Girls：「改名是因為有相士說我名字對我和家人健康不好，又想保留同音字，才悄悄地改，與新公司無關。」

講到解散單飛，她不假思索：「不是，純粹在我個人發展上需要一間新公司幫助和合作，我在舊公司仍有合約，但在音樂事業方面想專注於個人發展多一點。如果有工作需要我們五個人合作，我也會出席。」

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服裝：Rickyy Wong

場地：Grand Hyatt Hong Kong

化妝：Melody Chiu @ melodymakeup

髮型：Calvin Tsoi @ Hair

記者：陳心怡

同場加映：蔡思貝專訪