【瘦身秘訣】薯粉高纖低升糖瘦身也可以吃 營養師黃凱詩：減肥吃薯粉必須避開一種湯底
保健美顏 17:26 2021/07/15
每日看減磅戰友的飲食日記，都充滿着挑戰。這天，在戰友嘉朗的日記上，她寫上了薯粉一碗。
我問︰「那碗薯粉配了甚麼食材？」
她說︰「你放心，我選了白魚蛋、牛肉片和金菇。跟了你的臉書好一陣子，已經知道在米線餐廳該選甚麼。」
我笑言︰「知道跟實行，往往是不同的。」
我再查探︰「那客薯粉，味道不錯嗎？」
她回答︰「非常好吃，薯粉吸了湯汁，美味之極。」
我隨隨說︰「當然啊！薯粉跟酸辣是絕配的。」
她立刻尷尬說︰「唉！都知瞞不到你。但你怎知道我吃了酸辣湯底？」
我說︰「愛吃薯粉的人，都會選酸辣湯，這樣才不浪費薯粉的吸汁效果。」
她問︰「減肥期間，其實可以吃薯粉嗎？」
我解釋︰「可以。薯粉主要由番薯製成，在控制體重角度上，比米線或米粉更優勝，主要原因是，薯粉纖維較高，而且其升糖指數，比米粉等都要低，飽肚感更容易維持，可是，一定要忍一忍酸辣的魔力，畢竟，薯粉的吸油能力也高。有時候，連我也會被俘虜。」
她大喜︰「原來你也是酸辣米線的粉絲。你知不知道你公司附近，開了一間叫九頭鳥米線的餐廳，那份蒜泥白肉，真是頂呱呱。」
我盯着她︰「蒜泥白肉？何時吃的，我在你的日記上找不到。」
她吞吞吐吐︰「噢！漏寫了。」
我說︰「你應該知道蒜泥白肉是由五花腩做出來吧！」
她微笑說︰「知易行難嘛！」
撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）