【書展優惠】2021書展家長必掃筍貨推介　補充練習及童書低至1折起

▲ 2021書展是家長掃書天堂，補充練習及童書低至1折起。

2021年書展昨日（14日）於灣仔香港會議展覽中心開鑼，展期至下星期二（20日），場內多個攤位的兒童書及補充練習大特價，吸引一班家長拖晒大篋出動掃貨。為方便家長入貨，TOPick記者直擊展場，精選了抵買筍貨供家長們參考。

▲ 樂思的攤位人頭湧湧。（曾嘉文攝）

【補充練習區】

$99任選2本補充練習

位於Hall 3的兒童天地是家長重點掃貨場，其中最大型的「樂思、躍思、眾課堂」吸引最多家長買補充練習，人人最少手持幾本。最多人買的就是小學超筍練習孖寶$99任選2本，小學「常規訓練」及「應試」套裝低至71折，以及中學套裝低至52折，凡購買4套優惠套裝（包括中、小學套裝）即減$20。

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此外，購買任何一本中、小學正價/套裝練習，可以半價換購小學指定練習一本；而散裝購買中、小學正價、新書、備試補充練習都有8折優惠。

樂思、躍思、眾課堂【3E-A02, 3E-B37】

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補充練習「名店」大平賣

另外兩大補充練習「名店」Classroom及培生朗文都有特價練習發售，課室教材出版有限公司（Classroom）設「狂減掃區」$100/4本及$88/3本，並有小學中英數套裝低至72折。

而培生朗文有多款練習約8折出售，記者發現最抵買是英語教材影碟套裝低至$40一袋，有得睇有得互動好抵玩；旁邊則有高階科技的《旅龜中文冒險》遊戲智能學習卡，可在iPad上學習拼字、認字、聽字，原價$800，會場價$680。

課室教材出版【3E-B04】

培生教育出版【3C-E02】

▲ 靚媽陳倩揚於書展首日親臨TOPick攤位捧場。（曾嘉文攝）

TOPick免費派練習及卡通精品

TOPick新聞今年在Hall 1的攤位會免費派發小學搶分練習！到場下載香港經濟日報App及成為TOPick會員，即送高小或初小全科搶分練習一份，並可任選精美迎新禮品一款，包括輕鬆小熊毛毯、姆明一族環保袋、Hello Kitty化妝袋等。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

TOPick新聞【1E-A25】

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【兒童圖書及玩具區】

▲ 大量圖書低至1折。（曾嘉文攝）

快閃優惠$10/10件 圖書低至1折

晶晶教育出版社每日設有3個「快閃優惠」時段，分別是12pm、3pm及7pm，家長可以$10/10件「快閃優惠」購買習作、圖書、遊戲、雜誌。場內另有精選圖書低至1折起，而想加強孩子練字的家長，可以買「我愛寫字」系列$100/10本，散買每本$20。

晶晶教育出版社【3D-C31】

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$100/4本迪士尼圖書

要學好英文可從閱讀開始，場內有多個攤位主攻英文圖書，包括「Fun to Read」全場2折起，但書種繁多、折扣各有不同，家長要耐心尋寶，記者發現PeppaPig系列有抵買之選，其中一套Box Set由原價$699減至$199，低至約3折發售。

此外，攤位以$100/4本出售迪士尼故事書，印刷精美，喜歡迪士尼的粉絲不容錯過！

Fun to Read【3D-C22】

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$50大型玩具福袋

帶小朋友只是買書買練習實在太苦悶，都要買些少玩具氹細路，這個攤位有多款特價玩具、填色套裝及DIY玩意，低至$29有交易，還有$50一大袋玩具福袋出售，內有多件產品非常超值！

躍思有限公司【3D-B16、B22】

新雅中文圖書6折

老牌兒童圖書出版社新雅文化都有大量兒童書6折發售，包括童話故事、繪本、認識動物、太空、哲學、程式設計等，種類繁多，總有一款適合孩子的興趣。

新雅文化【3E-C04、12、22；3E-D04、12、22】

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記者︰林綺玲