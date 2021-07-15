【盛‧舞者】麥秋成忍痛Foul走奶仔　方紹聰負傷參賽：跳舞好開心

▲ 秋成對於要Foul走隊員感十分難過。

TVB綜藝真人Show《盛‧舞者》在昨晚（7月14日）播出第8集，上回講到狄易達戰隊在第二輪齊舞戰勝出，這集以「鬥心」為主題的第二輪Battle戰，達仔隊在5個回合中總共贏了3個回合，以壓倒性姿態力壓其餘兩隊奪得Battle戰第一名及第二輪總冠軍。落敗的王君馨及麥秋成戰隊，則需各自淘汰一名隊員。

第二輪Battle戰與第一輪有少許分別，各隊只能派出三名成員、輪流出戰五個回合的比賽，取得第一名隊伍可獲50分，第二及第三名則分別獲得30及20分。秋成隊派出孖8（李俊華）、俊堅及Odi，君馨隊派出小林、Gordon及被形容為「最勁炸彈」的Pizza，達仔隊則派出Monkey J.、Tania及達仔自己。

其實Monkey J.、俊堅、孖8、達仔、Pizza都有相對的Battle及街舞經驗；Tania完全沒有相關經驗，但由於身手柔軟靈活，又有一定舞蹈底子，拍埋四位「高手」並未有失色。

▲ Tania尋晚一集嘅表現真係好精彩，令人眼前一亮。

同時，加上Gordon、Odi亦傾盡全力演出，高難度動作目不暇給外，眾人將舞蹈完全融入現場音樂節拍中亦令觀眾看得過癮，三名評判對是次對擂大表Respect：「三隊都好正，Respect！每一隊都有互動性，做到真正Battle應該有嘅交流。」

Tania更獲評判封為Battle戰MVP：「將現代舞用嚟Freestyle Battle好正！音樂感發揮得非常直接，好Impressive。」

▲ Pizza乃君馨隊的靈魂人物，而他的舞步亦相當有Power。

達仔事後指Tania對霹靂舞或街舞是完全零經驗，只是靠意志苦練，難怪會練至大腿有瘀傷。達仔謂：「佢完全唔識地板動作，但上一Round輸咗後，佢話要做Battle Girl，之後真係狂練。雖然佢本身有體操底子有幫助，但啱啱學就要玩Battle係超級難。」

最終達仔隊頭3個回合取得全勝，比賽還未完成已肯定會在Battle戰中獲勝；君馨隊與秋成隊最後關頭分別派出Pizza及孖8做「鐡膽」，最後二人各取一回合需要進行額外一round比賽決定第二名，最終孖8「舞」贏Pizza，秋成隊獲得Battle戰第二名。

▲ 君馨讚Anson有進步。

綜合第二輪齊舞及Battle戰成績，頭三名順序為狄易達隊、君馨隊及秋成隊，君馨與秋成因而需要淘汰一名隊員，被淘汰的分別是拉丁舞能手Anson以及奶仔（方紹聰）。

秋成傷感透露Foul奶仔原因，是想對方好好休息：「佢第一次比賽已整親頸，成個排舞佢都好辛苦，係時候畀佢休息吓，希望你明白，在心中。」

奶仔則感性回應謂：「我入咗TVB 11年一直做演員，有時會覺得跳舞好似同工作冇乜關係，又搵唔到錢。但今次呢個節目，令我發現原來好多嘢唔一定要對工作有幫助，唔一定要搵到錢，其實我跳舞好開心，呢個已經足夠。」

▲ 奶仔在第一場比賽已受傷，但依然落力地繼續比賽。