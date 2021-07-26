【鐵漢柔情】白彪曾是大男人險離婚　計劃3年後返加國享退休生活

▲ 白彪計劃3年後退休，享受湊孫樂。

入行近50年的資深演員白彪去年憑《香港愛情故事》裡「大聲公」一角摘下萬千星輝頒獎典禮最佳男配角獎。劇中的「大聲公」是霸道大男人，現實的白彪為一名鐵漢柔情的好丈夫。

白彪接受TOPick專訪，分享其家庭生活外，更大談經營婚姻之道。說起當年舉家移民加拿大之初，坦言與太太相處上現問題，期間曾陷離婚邊緣，幸白彪懂得反省，放下大男人的架子和身段，終挽救到婚姻：「最重要是溝通，去到我們這些年紀，別將不滿放心裡。」

74歲的白彪計劃3年後退休，之後返加國享受湊孫樂：「現在這人生階段，最重要是家人健康快樂。」

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▲ （陳家瑩攝）

與羅樂林老友

說起白彪，大家會想起他曾三次演大俠「郭靖」，入行半個世紀的他依然有戲癮，2019年第三度重返無綫，簽約邵氏後劇接劇，更曾有段時間TVB的4線劇集《愛·回家之開心速遞》、《使徒行者3》、《踩過界II》及《香港愛情故事》均見彪叔的蹤影，被網友稱為「白彪之夜」。

於《開心速遞》裡白彪演的「雷公」有別於其以往的角色，霸道又帶點奸詐，對此彪哥說：「大家也知道郭靖戇戇直直，反而雷公就奸奸姣姣，是180度大轉變，公司真的睇得起我，而我偷用《蝙蝠俠》裡小丑一角，將其特質融入角色內。」

自言喜感不錯的彪哥可駕馭到角色：「劇本寫了大概的原意，之後由自己發揮，不需要跟足對白。」

說起《開心速遞》，彪哥跟老拍檔羅樂林所演的大龍生時常大鬥法，更曾於劇裡上演「楊過大戰郭靖」戲碼，然而二人私交甚篤：「於佳視年代已認識，我們常一起飲酒傾餲，所以演起上來很稱心。羅樂林的性格很順得人意，跟好多人合得來，我又很隨和，由佳視年代至今也是好朋友。」

▲ 白彪跟羅樂林識於微時，交情非淺。

欣賞「大小姐」林淑敏

佳視結業後，二人各奔東西，惟那份友情依然維繫著，至於年輕時可有一起追女仔？他說：「年青時當然會認識下女生，說沒有也是騙人，但我們很規矩（有喜歡過同一女生？）又沒有，我跟他的喜好不相同。」

除多年老友羅樂林，白彪在《開心速遞》與「大小姐」林淑敏也有不少對手戲，他直言很欣賞這位後輩：「這位女生很厲害，很細心，會細閱拍檔的對白及劇情，是位很用心的演員，所以真的很佩服大小姐。另外她待人好，對我和羅樂林都很好，懂得尊師重道，加上之前曾患病，她真是個硬淨的人。」

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▲ 白彪跟林淑敏合作劇集《開心速遞》。（取自instagram）

性格好動不喜當文員

加入演藝圈52年的白彪，去年憑演《香港愛情故事》裡活父權至上的勞嘈老公，獲TVB頒發「最佳男配角」，對於這遲來的春天，彪叔感恩說：「早年也拿過獎，但不及這次那麼有滿足感，亦憑著這角色獲大家的認同，做演員誰會不恨攞獎？這是一個很好的成績表。」

回想當年19歲，原本跟隨胞兄從事紡織工作的彪叔入讀邵氏武訓班，性格跳脫的他自言適合當演員：「我不喜歡刻板的文職工作，拍戲卻可以四圍走，當年全東南亞和歐洲也去過，對我來說是一大挑戰。」

▲ 白彪去年於台慶頒獎禮奪「最佳男配角」獎。 (東星圖片)

移民加國幾乎離婚

70年代白彪與初戀女友結婚，先後誕下兩女一子。及至1990年，為了子女前途舉家移民加拿大。

為養妻活兒，白彪要加港兩邊走：「原本打算在多倫多找份跟影視相關的長工，做回我擅長的老本行，可惜當地電視台沒那麼多資源，付到的薪水很低，加上欠缺拍劇的機會，所以工作機會不多。」

惟當地居住環境吸引，地方十分非常寬敞：「屋內有花園、泳池和車房，環境是十分舒適，小朋友和太太很快便適應。」

早年移民加國時，由於工作上不順遂，脾氣差的白彪不時跟太太吵架，更曾因一句說話傷透太太的心，其後太太更提出離婚，更簽下離婚書。「當時我很衰，發脾氣時拿著花盆擲向牆壁，結果掟出一個大咕窿，自那次後兩人感情變差。」

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放下大男人身段

在雙方冷戰期間，彪哥自我反省，修補回裂痕：「覺得何必因一時之氣或瑣碎事而這樣，於是跟老婆說『這樣也沒辦法，我唯有改啦。』，慢慢接受回大家。」

彪哥直言年青時脾氣不好，其後學會收斂：「某時候我可能一時燥底，太太只是問一句，我就大聲說：『你識咩呀？』她把這句說話記在心。大佬呀！我是你的另一半，你駡我懂甚麼，即是以為無偈傾啦，令到溝通上不太好。」

彪哥亦學會放低大男人的身段：「最重要是大家溝通，女人要氹，自己做錯就要say sorry。」正如《香港愛情故事》情節一樣，老夫老妻之間相處易變得理所當然：「好似變得奉旨，太太又習慣遷就，就順了我意，而大家也不為意，但太太又放在心裡，大家溝通不來。」

彪哥續說：「去到我們這些年紀，有甚麼不滿便說出來。」

▲ 白彪跟太太於70年代結婚。（被訪者提供）

與子女如朋友

與太太結婚近50年，彪哥在生活中會想法哄太太，當中會煮家常菜來冧妻：「早年獨自返港工作，我不想每天出外吃飯，於是跟食譜學煮簡單菜式，如芋頭炆鴨、煎雞翼和煲西洋菜湯，所以返到多倫多我也喜愛入廚。」

另外，閒時夫婦倆會去旅行：「每逢11月我們會去加勒比海避寒，上郵輪玩10多天，我倆不變肥婆肥佬才沒可能。」

彪哥共有一子兩女，剛移民加國之時，三名子女分別就讀初中，由於太太曾任幼稚園老師，加上彪哥要加港兩邊走，管教子女全由太太主導。他自言非嚴父一名：「我跟兒女很親密，大家如朋友一樣，不會督促和責罵他們。」

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感激太太照顧家庭

彪哥謂太太當年很著緊子女學業：「大女的學業較好，考試在前三名，反而細女及兒子不算太標清，中規中矩。我對他們的要求不高，但心裡當場想他們好啦，要視乎各人的情形，迫他們也沒用處。好像細仔讀小學時要應付好多功課，看他一邊做一邊打瞌睡，我就說別逼他吧。」

常說女兒是爸爸前世情人，彪哥坦言特別疼痛兩位女兒：「女兒愛對爸爸撒嬌，特別是細女年幼時，一返家就飛身撲向我，抱著我雙腳。」

白彪很感恩在外打拼時，有一位賢內助幫忙照顧家庭：「我老婆是一個很好的家庭主婦，她很著緊子女們，她只要有子女，沒有我亦可以，多謝她栽培三個子女，打理家庭頭頭是道。」

子女們已分別成家立室，彪哥可說享兒孫福，大女嫁給加拿大籍人並生下兩個混血男孩，二女則當了「台灣新抱」，誕下可愛女兒，而留港工作的細仔去年也榮升爸爸，太太誕下一對龍鳳胎。

很有福氣的彪哥說：「一對龍鳳胎早產3個幾月，生出來如手掌般大，當時兒子都很驚，而我亦很緊張，因為那時候正值疫情期間，我還記得去醫院探他們，離遠見到好似一雙貓仔一樣，眼又未開。手腳又細，之後不能探病，只可以靠視像，護士隔幾天影相給我看。」

一對龍鳳胎已1歲半，問彪哥可有幫忙湊孫，他說：「幫忙湊就比較少，玩就有份。」

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尊重彼此生活空間

至於三位外孫分別12歲、10歲和7歲，彪哥會教一對混血外孫說廣東話，「兩個外孫很喜愛運動，又滑雪、踢足球、打冰上曲棍球和籃球。」

說起兒孫，白彪一臉滿足：「最安慰是見到他們成家立室，兒孫健康快樂。」

談及跟兒孫的相處，白彪強調要給予雙方空間：「在加拿大時原打算搬出去住，不過太太說年紀漸大，想依靠下女兒，加上不捨得孫仔孫女。於是大女於屋內車房延伸出一條走廊來，然後再加建一層房子，這樣很好呢，大家各有空間，而我跟太太擁有二人世界。」

▲ 白彪分享喂太太的相處之道。（陳家瑩攝）

彪哥近年劇接劇沒停過，說到計劃何時退休，他說：「會給予自己3年時間，視乎健康狀況及有否遇到好劇本，退休後應該返加拿大，在那邊吃喝玩樂，或去美國探下朋友。」

74歲的白彪充滿魄力，完全沒有老態龍鍾之感，原來他很注重保健，一星期跟老友踢兩次足球，另外會做去做gym健身：「我由50歲開始注意健康，如果你不愛惜身體，經常飲酒吸煙，身體亦不會愛你。」

所謂「七十從心所欲不逾矩」，現在的白彪只求生活快樂：「最重要是過得開心，不開心會給予自己壓力，開心又一日，唔開心又一日。依然會有追求的目標，但抱著順其自然心態，盡了力便可。」

記者：游艾維

同場加映：樊亦敏專訪