【鼓勵閱讀】楊潤雄撰文籲同學回顧過去一年成長經歷　鼓勵養成閱讀習慣擴闊視野

▲ 教育局局長楊潤雄出席今年書展。（楊潤雄FB）

教育局局長楊潤雄今日（15日）在其專欄《局中人語》撰文，提及今個學年課程在疫情下大致完成，亦表示莘莘學子的正常課堂學習受到一定影響，需要用更大的努力去克服種種困難。他引用南宋愛國詩人陸游名言「書到用時方恨少，事非經過不知難」，指相信各同學在困難之中，更能領略箇中道理，明白幸福非必然，成功須苦幹，並培養出感恩珍惜、積極樂觀的態度。他希望，同學學能回顧和反思過去一年的成長經歷，繼續把握每個擴闊視野的機會，為下一個學年做好成長的準備。

他亦提到，今年「我的行動承諾」年度主題為「感恩珍惜‧積極樂觀」，提供多元化的資源和支援，協助學校推動價值觀教育，同時希望能在疫情陰霾下的香港，注入一點正能量，為社會帶來力量和希望。他感謝校長和老師精心為同學安排活動，並指兩年均有五、六百所學校按年度主題舉辦「我的行動承諾」學習及推廣活動。

另外，一年一度的書展現正舉行，楊潤雄冀同學在家長關顧下，除了好好休息之外，亦可以多作一點有益身心的活動，發展自己的潛能，如養成閱讀習慣，享受閱讀，同時鼓勵同學多看自己喜愛的讀本，擴闊視野。

他在專欄最後寄語，指培育學生持守正面價值觀和積極生活態度，有賴學校、家長及社會人士的支持，他深信在各界共同努力下，一定能夠幫助我們的學生健康成長，克服成長歷程中各種挑戰和考驗，成為推動社會向前發展的先鋒力量。

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記者：曾卓鋒