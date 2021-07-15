【Staycation】旺角仕德福酒店Staycation浸浴　住客驚見浴缸洗手盆湧啡色怪水

▲ 有酒店住客最近在網上分享了一次不快的住宿體驗。

酒店Staycation是不少港人最愛，但有住客最近在網上分享了一次不快的住宿體驗。事主表示，在仕德福酒店留宿期間打算淋浴，卻驚見自來水顏色有異樣。酒店職員接到投訴後到場了解，扭開浴缸及洗手盆水龍頭，結果排出一缸啡色怪水。酒店方事後回應，水質變異是與清洗水缸有關，並已向客人致歉及換房。

事主周二（13日）在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發帖，指自己在旺角仕德福酒店8樓房間留宿，起身準備浸浴時，見到浴缸及洗手盆自來水顏色有異。

事主隨即將相關情形通知酒店，由酒店工程部人員入房了解，並在檢查時扭開水龍頭，發現浴缸及洗手盆排出的都是啡色水。而從事主上載的照片可見，浴缸及洗手盆內滿載啡色液體，狀似泥水。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

TOPick向涉事酒店查詢事件，酒店回應指事發前，酒店正清洗水缸，導致重新開水後出現自來水混濁情況，表示與一般大廈洗水缸後的情況相若，並強調水中並無有害物質，亦非受到污染。

酒店又表示，當時只收到事主一人指房間自來水出現問題，而接到反映後已即時向客人致歉，並安排另一房間作梳洗，為其提供延遲退房服務。

同場加映：【Staycation優惠】暑假親子本地遊超搶手必住酒店推薦 神秘Villa歎私人按摩池+專屬餐飲住宿禮遇

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣