【綠色育兒】環保媽媽10大慳錢育兒法　用尿布取代紙尿片源頭減廢　

▲ 全職媽媽Fiona實踐環保育兒法，慳錢之餘，亦身教兒子珍惜每事每物。

育兒沒有既定法則，育2子的港媽Fiona就選擇綠色育兒法，在揀選嬰幼兒用品以環保為大前提，慳錢之餘，更身教孩子珍惜每事每物，為保護地球環保出一分力。

全職媽媽Fiona主力照顧兩兒，現時大仔信希（Eden）3歲，細仔信恩（Andreas）7個月大。一家四口總動員前來，Fiona帶同自家縫製的媽媽袋，內有不少「寶物」，會發現很多奇特的育兒用品，猶如朱古力玩具蛋滿足到3個願望︰方便照顧兒子日常、可為爸媽慳錢、環保不虛耗地球資源。

▲ Fiona一家四口，一步一步實行環保育兒，為兒子的未來、地球出力。（陳靜儀攝 ）

Fiona成為媽媽才真正履行環保，她回想之前推行環保很表面，主要收集分類的物資，例如罐、膠樽和紙，當時以為這樣就足夠，但到後來才發覺做得太少。Fiona懷有大仔信希加入新手媽媽行列，開始做功課搜查育兒用品資料，始發現生育小朋友是一件「最不環保的事」，慢慢實行多項綠色育兒法，包括10大慳錢育兒法。

小朋友衫仔、尿片等用品很多是虛耗品，它們不能夠循環使用，地球消化不到，積聚很多年有害物質，當中尿片及濕紙巾此2種是最不環保。

▲ 用布巾代替濕紙巾。（陳靜儀攝 ）

1. 環保尿布代替紙尿片

Fiona得知有BB用紙尿片時，臀部會泛紅敏感，加上得知一塊尿片花300至500年也分解不到，決定買一些有機可循環使用的。她曾有感價格貴不捨得買，但長遠計算是較相宜。以大仔信希為例，大約買了40條環保尿片可用至2歲多戒片，大約花$3000。她教路︰

一日8至12條，預鬆動些12條，以一個循環計，買24條夠2日使用，一組洗一組晾乾循環用。香港人生活很急速，可預多一份分量，大約30至40條就已經足夠用到1歲有餘。

2. 布巾代替濕紙巾

在照顧嬰幼兒時，使用很多濕紙巾，Fiona以前對濕紙巾概念是「紙巾」，後來才知道是分解不到的不織布，屬不環保的物料。現時Fiona會將大量布裁剪成一小塊，摺疊好，放入可重用的濕紙巾套，如需使用，可沾上清水取代濕紙巾用，弄髒的布會收集在布袋回家清洗。

3. 改用布環保袋

自有孩子，Fiona出街總是一袋二袋，有一兩個環保袋在身是必備，可是環保袋大多都是不織布，她會將現時手上的環保袋用至爛為止，並逐步以布袋取代。

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4. 廢物變玩具

將日常生活用品或廢物，取代去購買玩具予孩子，例如Fiona會將壞掉的探熱針當玩具，有感小朋友喜歡模仿大人，而按掣練到小手肌，又可將它當玩具槍，引發孩子的創意玩法。又如將卡通月餅盒放物品在內，發出聲音立即變樂器。

▲ 櫃子成為兒童小天地，信希愛躺在內。（受訪者提供）

5. 單張變書仔

大仔信希自行取百貨公司宣傳單張目錄閱讀，當作一本書去學習，譬如「呢個是我用過的床仔」、「呢個是我穿的片片、用過的巾巾」，在此吸收了很多日常的知識。媽媽發現孩子的語言能力、創意發展可在生活上吸收學習。

▲ 空的奶粉罐、膠樽注入綠豆即變成玩具樂器。（受訪者提供）

6. 二手衣服用品

盡量少買是Fiona選用育兒用品的宗旨，孩子大得快，用品多數都是二手的，如兩兄弟相距兩年多，哥哥的衣物用品直接留給弟弟用。Fiona自豪地說︰「我張BB床已經睡了3個BB，張High chair高桌椅更放過5個BB。」

7. 善用地區免費區

鼓勵交換、捐贈或徵收有用的東西，延長物品壽命，Fiona加入所住地區的網絡群組「免費谷」，跟街坊交換物品，或送街坊物品。她指同區交收較方便，少了用交通工具或郵寄，這也是一種環保。

8. DIY車縫布製品

Fiona車一些家居衫仔褲仔予兩兒，大仔使用的口罩套、衣物袋、鞋袋，以及她現時所用的Tote Bag也是自己車縫。DIY的好處是可度身訂造，棄用膠，選用對環境友善的布料，並切合用家需要。

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9. 回收廢紙送長者

Fiona一家不將回收物資放去三色回收箱，例如大仔會幫媽媽分類疊廢紙，將紙推到家附近收賣紙店舖給予長者，「婆婆，我哋呢度有堆紙送俾你」，讓長者賺取幾元自力更生，「幾蚊可能就夠佢買一些菜，夠食一餐的錢」，勿以善小而不為。

▲ Fiona力推媽媽餵哺母乳，對孩子好，環保又省錢。（陳靜儀攝 ）

10. 餵哺母乳

「母乳餵哺好正！」Fiona細數環保優點，買奶樽的錢已慳不少，奶粉平均$200多至$300一罐，又可慳奶粉錢，另節省清洗物品的時間及水。

顧及孩子將來

要做到100%環保育兒不易，Fiona明言難以所有物品都不用膠或化學，但會盡力去做，能做到20%、50%也要實行。她希望身教是一張白紙的兒子習慣環保生活，抱著源頭減廢的生活態度。

教懂小朋友要珍惜勿浪費，很多物品可循環再用，顧及孩子的將來，現時所做的最大影響是孩子日後生活習慣及思維。

▲ Fiona身教大仔信希及細仔信恩實行環保生活，珍惜每事每物。（陳靜儀攝 ）

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記者：顏紫燕