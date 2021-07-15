【教育職業展】會展一連四日舉行　多名中學生對投考紀律部隊感興趣

▲ 因應新型冠狀病毒疫情延後一年多的貿發局教育及職業博覽，於今至周日（15至18日）於會展舉行。(陳靜儀攝)

因應新型冠狀病毒疫情延後一年多的貿發局教育及職業博覽，於今至周日（15至18日）於會展舉行。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，有來自14個國家及地區約800家機構參與，包括教育機構、專業學會及公私營機構等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

4日展覽設有不同的職業主題，包括建造、機電、醫護、消防處、警務處等多個職業展。早上有不少中學生到場。中五學生陳同學於警務處展覽參觀，期間有招募組透過「志警成計劃」鼓勵其畢業後投身警隊，他表示自己自小已「想做個好警察，因為好有正義感」，不過他卻未有報名，稱自己對考體能未有信心，且因為社會風氣，自己有擔心及猶豫。

準中六生鍾同學表示，自己參觀了警務處及機電工程展，因對投考警察或工程師有興趣，他認為參觀展覽意義重大，「可以見到好多不同職業的用具，平時好難有機會見到，例如今日好多警犬，平時可能平時電視先見到」。他指，自己讀書成績一般，中英文較差，未來若考不上大學，會考慮報讀有關工程學科的基礎文憑，再考慮從事什麼職業。

中三學生鄭同學分別到多個紀律部隊的攤位了解資訊。他一向有參加制服團體活動，令他自小希望加入紀律部隊。不過，自反修例運動後令他對加入警隊有所卻步，現時則以加入消防處為首要目標。他稱，同學支持他投考消防的決定。他表示，若中學畢業後未能成功升讀大學，會直接投考消防。

升學方面，美國、加拿大、法國等地的駐港總領事館會派代表講解當地升學要求，亦有不少海外升學諮詢中心；而內地的暨南大學、華僑大學等亦有到場招生。

現場所見，場內人流淡薄，美國升學諮詢中心負責人王先生認為，教育及職業博覽以往均於1月或2月舉行，即中學文憑試（DSE）開考前，由於今次展覽日期「太臨近放榜」，一定不如在2月舉辦般理想，「可能學生已有齊計劃，到展覽參觀的動力較少」。他指，今早暫時僅有1、2名學生報名，不過指往年展覽早上時間亦同樣人流較少，相信實際情況仍有待下午至晚上「先敢講」。

雅思留學諮詢有限公司負責人黃先生表示，今早人流較冷清，「自己做咗20多年，好少見咁少人」。他指，今早有約20至30名學生查詢海外升學資訊，近年加拿大有港人移民政策，查詢度上升約3倍，「以前一面倒查詢英國」；麗斯美國留學中心何小姐亦認為，博覽與書展同期舉行，或令人流分散。

準中六生陳同學今日由學校帶隊到場參觀展覽，她表示，今日參觀只是「周圍睇吓」，因自己對插畫、設計心感興趣，早已計劃中學畢業黎到日本修讀美術，認為日本的美術發展最好，已預備抵達日本後第一年會入讀語言學校，到修讀四年讀美術課程，家人亦會陪自己到日本一年。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴