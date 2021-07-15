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【教育及職業博覽】粵港澳大灣區發展辦公室設攤位介紹大灣區機遇　曾國衛到有場參觀支持

社會 17:47 2021/07/15

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政制及內地事務局局長曾國衛今日到場支持。（洪芷晴攝）

政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室今日（15日）起，一連4日在香港會議展覽中心舉行的「教育及職業博覽2021」設置攤位，介紹粵港澳大灣區為香港青年提供的教育、就業和創業機遇；攤位設有互動遊戲，並有紀念品派發。

攤位介紹教育及就業支援計劃和相關便利措施，為有志前往大灣區內地城市發展的青年提供資訊，例如內地大學升學資助計劃、香港青年實習計劃等。

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現年26歲的甄先生今日亦有到場參觀該攤位，他表示，自己本身為書展到場，不過知悉同場有教育及職業博覽黎，決定「上黎睇左先」，因對大灣區青年就業發展有興趣。他指，自己前年於英國大學畢業後，與身邊同學一起到上海從事電子科技行業，但自己更希望尋找「有發展潛力的地方」，認為大灣區人口多，工資水平高，相信當地發展「可以好好」。

他稱，香港補習風氣盛行，相信內地對學習教育的需求亦大，未來或考慮創業等。

政制及內地事務局局長曾國衛今日亦有到場參觀以表支持。他指，大灣區是本港未來重點的發展方向，香港作為大灣區其中一個城市，應盡量發揮自己獨有所長，其中青年人的發展十分重要，期望青年能多到大灣區不同地方學習汲收經驗，「其後再回港發展都好有意義」，又希望本港市民能融入國家發展大局。

對於攤位情況，他指見到不少年青市民均對攤位有興趣，更笑指攤位遊戲好玩，「紀念品好文青feel」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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