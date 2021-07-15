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【星級父母】羅子溢向麥明詩母親取經　麥何小娟分享如何增強英語能力

娛樂 17:22 2021/07/15

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羅子溢向麥何小娟取經。

羅子溢（前名:羅仲謙）跟麥明詩母親、資優教育專家麥何小娟日前出席「迪士尼美語世界」 書展活動，二人於活動上分享育兒經驗及成功秘訣，吸引眾多家長圍觀「取經」。

羅子溢被問到跟一歲愛女小珍珠平日最常做的事情，子溢表示是唱歌， 因為每次唱歌時小珍珠都反應十足，十分開心。他又指除了唱歌，也會播親子美語CD給女兒聽，囡囡每聽到《UP & DOWN》，便會笑到咯咯聲：「這種親子活動，除了可以令她對英語有初步的認知， 更可以幫她練小肌肉，同時我又可以練練大肌肉，Daddy 們真的可以參考一下。」

請教如何增強小孩自信。

難得與培養出十優港姐麥明詩母親同場，子溢便乘機把握機會，向麥太請教育兒的成功秘訣，特別在英語發展方面。

麥太表示她跟一對仔女主要以母語中文溝通，「只是會給機會他們多聽、多接觸英文，例如會跟他們閱讀英文書、聽英文歌。另外也有找外籍老師跟孩子在家裡練習會話。」

她指當年要找適合子女的書及歌很花時間，現在父母幸福得多，坊間也有全面性的教材幫忙，能輕鬆地營造一個英語環境給小朋友，雖然大部份家庭以中文溝通，但有了相關教材，小朋友們仍能操流利英語。

羅子溢出席書展親子活動。

問到新手爸爸子溢照顧女兒所遇到的難題時，子溢笑說很多：「其中一樣是囡囡在家時很活躍， 但出街見到陌生人便很害羞，有時見到親戚更會大哭。」

他請教麥太怎樣才能令囡囡增加自信、 不怕陌生人?麥太直言小朋友怕生保是很正常的事，要訓練小朋友的自信和表達能力，首先要提升他們的溝通意欲，「讓女兒接觸多點不同年齡、背景、國籍的人，令她明白到世界上並非只 得爸爸媽媽，從而增加小朋友的自信及表達能力。」

子溢又謂小珍珠沒甚麼耐性，無論玩甚麼玩具，一下子便會將玩具全掃落地，遇到這個情況又該如何處理？麥太認為沒耐性的小朋友要特別留意，否則長遠來說小朋友會變得專注力弱，「父母 不要勉強小朋友玩她不喜歡的玩意，可以觀察她偏向喜歡哪一類型玩具或活動，多陪她玩，並漸 漸提升難度，引導她一步步前進，然後家長就要慢慢退減協助，令小朋友更主動。」

麥太亦提到於學習過程中提升自信心是十分重要的，愈敢面對挑戰，更會喜歡挑戰自己。

撰文 : TOPick柴犬出動

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