【單親媽媽】為保員工飯碗揸Uber遇朋友感尷尬　可嵐疫下轉型開咖啡店望突圍而出

▲ 可嵐自言性格很倔強，不容易放棄，故就算遇到困難， 都會勇往直前笑着面對。（黃建輝攝）

命運這回事，有時真的很吊詭。歌手可嵐在兩年間開了3間餐廳，但卻先碰上社運，後再遇到疫情，有的食店守得住，有的無奈要黯然離場。但不論是得或失，可嵐卻從沒有裁員，財困時更揸Uber賺錢出糧給員工。

最近疫情好轉，可嵐把原本的Food Court小店轉型為咖啡店，生意逐漸好轉，更計劃於年底前再開日本餐廳，希望擴大飲食版圖，期望員工人人有工開，十分偉大。

▲ 可嵐平日不時在咖啡店坐鎮，跟熟客關係很好。（黃建輝攝）

可嵐首次踏足飲食業，是2019年6月在元朗開糖水店，正正是社運開始之時，後來發生元朗「721事件」，大家當時都減少到元朗，糖水店生意一落千丈。她說：

當時餐廳入不敷出，但我從沒有想過要炒任何一位員工，因為他們都要養家，於是我當時去揸Uber增加收入，試過撞到一個朋友，當時感到很尷尬，但為生活都沒有辦法。

可惜糖水店最後都捱不住要結業，但可嵐並沒有放棄更另開餐廳，同年12月在紅磡的Food Court開設「榕易．樂堂」小店，主攻兩餸及三餸飯午市。「因這區有很多學校，我們主要做學生的生意，收入會較穩定。當時聖誕及除夕假期後，學生返回學校上課，餐廳生意十分好。」

▲ 餐廳在紅磡一個商場的Food Court內，是場內人氣餐廳之一。（黃建輝攝）

一日只有20元生意

但到了2020年1月底，疫市忽然來襲，更來勢洶洶，學校開始停課，重創餐廳的生意。「學生客人一個都無，街坊也減少出街，曾經試過1日只做20元的生意，當時不知怎算好。附近不少食店亦已關門大吉，我當時曾想過暫停營業。」可嵐跟餐廳員工表達意向，員工們卻給她鼓勵。

同事話雖然餐廳開業時間很短，但已有一群熟客支持，他們願意一起想開源節流的方法。當時覺得自己並非孤軍作戰，於是便決定繼續做下去，只縮短營業時間減低成本。

但另一邊廂，可嵐獲知元朗某個屋苑的會所餐廳進行投標，由於已結業的糖水店在該區建立了一定的口碑，不少街坊熟客都表示支持她，於是便決定入標。「有幾間飲食大集團跟我一起投標，已一早打定輸數，但怎知我竟然中標，我便立即籌備開張事宜，餐廳於2020年7月開業。」

但天意像總是弄人，會所餐廳開業當日，就剛好是政府宣布全港全日禁堂食那一天，可嵐當時惟有立即變陣，全部改做外賣。幸好後來恢復堂食，生意也慢慢好轉。

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咖啡及打卡小食作主打

隨着疫情逐步放緩，紅磡食店也漸見起色，這時候可嵐又有新計劃。「以前在元朗糖水舖有售賣滷肉飯，相當受食客歡迎，後來把它帶到紅磡店，一樣是人氣的菜式。我兒子很愛吃滷肉飯，每晚我會在紅磡店打包回家當晚餐，後來我想到把滷肉飯造成包裝食物，方便兒子食之餘，又可以當產品售賣增加生意。」於是可嵐便找工場製造，更在超市及網上超市發售，銷情也甚佳。

與此同時，可嵐亦決定把食店轉營。「我本身擁有咖啡師牌，一直很想用自己的專業開一間咖啡店，於是今年5月把紅磡店變陣，改成為一間咖啡店，更改名--堂水．啡，主攻咖啡、糖水及打卡小食。」

▲ 凍咖啡（$46）：上層是Espresso，下層是牛奶，入口香滑，啡味濃郁。（黃建輝攝）

餐廳現時供應4款咖啡，包括齋啡、凍啡、牛奶咖啡，以及另一款名為「魁」的咖啡。「咖啡用一種高級的單品咖啡豆沖泡，略帶士多啤梨乳酪的味道，不少客人覺得很特別，十分受歡迎，更經常售罄，現在要待咖啡豆返貨才可再供應。」

由於可嵐是做糖水起家，於是便把咖啡與糖水結合，打造多款咖啡糖水，包括青檸咖啡味愛玉及紅豆豆花等。其他菜式還有現時大熱的牛角窩夫，以及口味清新的卷餅，打卡更是一流。

繼續擴大飲食版圖

咖啡店轉營成功，生意也漸上軌道，可嵐又有新「諗頭」。「我除了想開分店外，亦計劃在商業區開一間日本餐廳，因仔仔很喜歡食壽司，加上我的前夫從事日本餐廳，我曾幫手管理，所以有一定的經驗，期望在年底前可以開店。」

▲ 滷肉飯（$38/大）：肥瘦肉均勻，香嫩可口，味道香濃，送飯一流。（黃建輝攝）

面對持續的疫情，可嵐仍相當具信心擴大飲食版圖。「雖然這兩年來，我的餐廳面對不少危機，但我相信有危就有機，加上我打慣逆境波，若日後有任何風浪都會抵得過。而且我個性比較固執，亦相信香港飲食業慢慢會好轉，故對未來擴充生意滿有信心。」

兒子擔任餐廳「會計」

現在可嵐身兼多職，除了要打理兩間食店，還有做網台節目主持以及唱歌表演等，十分忙碌，一日工作10多小時。她自言陪伴10歲兒子的時間很少，但也盡量每周抽時間與兒子行街看電影，周日就會給他一個特別任務。「兒子Eugene跟很多小朋友一樣，都很喜歡玩電子產品，但除了學校上堂需要用電腦外，我會禁絕他使用。每逢周日外傭姐姐放假，我便會帶他到餐廳。我在餐廳工作時，他一個人坐着無所事事，於是我便要他做會計，把餐廳的單據金額輸入電腦內，由於他很愛玩電腦，故此十分投入。」

▲ 今年 10 歲兒子Eugene十分生性，周日會到餐廳做「會計」。（圖片被訪者提供）

不過最令可嵐意料不到，是兒子做「會計」後，明白媽媽工作的辛酸。

有次他跟爸爸講：「媽媽賺錢很難，要俾食材錢及人工，所以媽媽工作很辛苦。」我聽到他這番說話後感到很欣慰，因兒子已長大，了解到媽媽的工作情況，從此便沒再抱怨我沒有時間陪他了。

記者：招美寶