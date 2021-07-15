【港區國安法】首違國安法案下周二結案陳詞　友人指案發日相約被告吃午飯 

▲ 被告唐英傑傳召友人江婉君(譯音)作供。林宇翔攝

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(15日)於高等法院續審。被告的友人今出庭供稱，案發當日她相約被告等人前往銅鑼灣吃午餐，事發前她只知道被告駕駛電單車前來會合。控辯雙方舉證完畢，押後至下周二(20日)結案陳詞。

辯方今傳召第三名辯方證人，即被告唐英傑的友人江婉君（譯音）作供。江供稱是旺角一間茶飲店的東主，被告自2019年底至2020年初開始成為茶飲店的常客。江指出其店舖附近經常有示威活動發生，當有人因被胡椒噴霧或藍色水射中而受傷時，他們會進入店舖或在店舖門外求助，期間亦會有人照顧傷者，而只要生意不受阻，江便不會多加理會。

江又供稱，約於2020年4月聘請被告來茶飲店工作，2020年7月1日案發當天，江相約被告及數名同事，以及鄰近店舖的員工，一同到銅鑼灣吃午餐，而被告並非與她一同出發。

江於控方盤問下又供稱，她前往銅鑼灣途中，曾向被告發送一張西隧的照片，以告知他交通擠塞。控方又指從紀錄可見，被告曾將兩人之間的部分whatsapp 對話紀錄刪除，江表示不知道。

控方又問及江於案發當日，是否不知道被告做過什麼，江回應指在被告被捕前，她只知被告會駕駛電單車來會合他們一同吃午餐，被告被捕後，她曾到醫院探望被告。控方指她向被告發送西隧的照片，是為了通知被告該處有警方路障，江否認說法。

控辯雙方今正式完成舉證，案件押後至下周二作結案陳詞。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召辯方證人作供。

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記者：楊詠渝