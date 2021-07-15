【大叔的愛】苦主陳子豐爆太太是爵屎　練美娟不介意零片酬與MIRROR再合作【有片】

ViuTV劇《大叔的愛》好評如潮，劇中演員黃德斌、簡慕華、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、徐㴓喬、陳子豐及練美娟一同出席活動與傳媒會面。

《大叔的愛》掀起煲劇熱潮，陳子豐和練美娟一起接受TOPick訪問，跟大家分享感受。

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▲ （柯雅珺 攝）

不少觀眾大讚《大叔的愛》好看，子豐表示很開心，「這三星期有很多觀眾趕回家看劇，這件事令我很開心，而這套劇令他們很開心，我覺得成功了一點，邁出了一步。希望下次再有機會拍攝時，可以帶更多輕鬆歡樂予大家，等香港人開心一點。」

娟姐認同指：「子豐所說的WinWin狀態，我們開心之餘，觀眾也開心。在這個氛圍下，可以令大家輕鬆一小時，真的是公德無量。」

子豐透露：「這一小時連我太太也很開心。」娟姐笑謂：「你為甚麼這麼開心？她不是看你。」子豐說：「她當然不是看我。到我的場口，她以為是廁所位。她只是追着田田來看。」娟姐覺得：「正常的。一般女性也是的，不用生氣。」

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▲ （柯雅珺 攝）

近日有鏡粉的另一半在苦主群組齊齊訴苦成為熱話，子豐表示：「當日我知道有這個Group時，是我老婆告訴我的，當時那個Group只有千多二千人，我一入組便開了一個Post。我真的是苦主來，我太太是爵屎。很開心的，那個Group帶給人無窮的歡樂。」

娟姐也有入Group「食花生」：「即使我不是苦主，但我也有入Group，內裏的Case真的是千奇百趣。」

子豐分享最深印象的Post：「最正是攬着攬枕，睡在旁，好像是Ian來的。我已經跟太太說了，我希望她不論有多喜歡，也不要有任何MIRROR的樣子出現在家中。如果要放Edan在家也可，同時也需要將我的樣子放在隔離。」

娟姐提醒他：「你要自己製作一個，相信不會有人以你的樣子製作一個這麼大的攬枕。」

▲ （柯雅珺 攝）

問到娟姐是不是鏡粉？她回應：「拍畢這套劇之後，我便成了鏡粉。之前不認識他們且未有太多機會合作，合作後覺得可以繼續合作，零蚊也可，希望花姐聽到。」她又指自己最喜歡當然是劇中的三位。

子豐問：「你不是喜歡大隻仔嗎？」娟姐回答：「Stanley！Edan也大隻的。」子豐問：「Edan？他浴室那場戲也很大隻，整個人也是谷住走出來的，那場戲也很可笑。」娟姐爆料：「聽說是化出來的。Anson向來也是大隻的，所以3個也很喜歡。」

娟姐指子豐獲得魯生點名大讚，子豐謙稱：「首先很多謝魯生稱讚，作為員工都比較實際，會否可加薪呢？」娟姐笑指：「我則不在乎這些，只要多些演出機會便可，希望魯生會聽到。」

子豐希望劇集會推出第二季或可以延續下去，「就算不是《大叔的愛》這劇集，其他類型的喜劇，我也希望可以原來的班底可以做多次喜劇給大家開心一下。」

記者：梁樂欣

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