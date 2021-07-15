葉劉稱下任特首不僅是公務員　處事須一手硬一手軟

▲ 葉劉淑儀認為，下任特首需要是政治家，而不僅是公務員。（葉劉淑儀Facebook）

距離明年3月特首選舉，只有8個月，但熱門人選仍未明朗。曾參選特首的新民黨主席葉劉淑儀認為，下任特首不僅是公務員，而是一名政治家。

特首林鄭月娥及葉劉都是政務官出身，但後者離開官場後，多次受立法會選舉洗禮，林鄭則只有在2017年，參選特首一次選舉經驗。

葉劉接受內地媒體訪問時提到，香港仍然存在問題，不論是政治、經濟，還是社會層面，都不能再拖，認為下屆政府，需要有開創型風格的團隊，而非守成班子。

她特別提到，下任特首要做到「一手硬、一手軟」，打擊反中亂港分子時不能手軟，但面對叛逆青年不能只抓，而是要移風易俗，改變社會氛圍。葉劉形容，此項任務難度高，除了各方努力，也需要一名不僅是公務員，而是政治家的特首。

葉劉淑儀出任保安局局長時，曾推動《基本法》第23條立法但不成功。她認為，立法是特區憲制責任，新上任的政務司司長李家超和保安局局長鄧炳強，都有豐富處理安全經驗，期望他們能開始相關研究，為立法做好準備，倘一切順利，能在明年年底前完成立法工作。

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