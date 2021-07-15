  • 32°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

葉劉稱下任特首不僅是公務員　處事須一手硬一手軟

政治 18:06 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

葉劉淑儀認為，下任特首需要是政治家，而不僅是公務員。（葉劉淑儀Facebook）

距離明年3月特首選舉，只有8個月，但熱門人選仍未明朗。曾參選特首的新民黨主席葉劉淑儀認為，下任特首不僅是公務員，而是一名政治家。

特首林鄭月娥及葉劉都是政務官出身，但後者離開官場後，多次受立法會選舉洗禮，林鄭則只有在2017年，參選特首一次選舉經驗。

葉劉接受內地媒體訪問時提到，香港仍然存在問題，不論是政治、經濟，還是社會層面，都不能再拖，認為下屆政府，需要有開創型風格的團隊，而非守成班子。

她特別提到，下任特首要做到「一手硬、一手軟」，打擊反中亂港分子時不能手軟，但面對叛逆青年不能只抓，而是要移風易俗，改變社會氛圍。葉劉形容，此項任務難度高，除了各方努力，也需要一名不僅是公務員，而是政治家的特首。

葉劉淑儀出任保安局局長時，曾推動《基本法》第23條立法但不成功。她認為，立法是特區憲制責任，新上任的政務司司長李家超和保安局局長鄧炳強，都有豐富處理安全經驗，期望他們能開始相關研究，為立法做好準備，倘一切順利，能在明年年底前完成立法工作。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
22:18 2021/06/06
林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
葉劉捐出30年前賀升職名錶　強調辦大抽獎非為選舉
16:43 2021/06/09
葉劉捐出30年前賀升職名錶　強調辦大抽獎非為選舉
梁振英︰共產黨員完全可在港大膽說出來　但否認黨員
16:03 2021/06/23
梁振英︰共產黨員完全可在港大膽說出來　但否認黨員

你可能感興趣

林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
22:18 2021/06/06
林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新
葉劉捐出30年前賀升職名錶　強調辦大抽獎非為選舉
16:43 2021/06/09
葉劉捐出30年前賀升職名錶　強調辦大抽獎非為選舉
梁振英︰共產黨員完全可在港大膽說出來　但否認黨員
16:03 2021/06/23
梁振英︰共產黨員完全可在港大膽說出來　但否認黨員
選舉 基本法 葉劉淑儀 廿三條立法 特首選舉 林鄭月娥

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
今日 10:20
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語