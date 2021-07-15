【罪成判囚】涉勸阻性侵案事主出庭作供　律師行職員罪成判囚官斥視法律無物

▲ 律師行職員等人涉勸阻性侵案事主不出庭作供，兩人今於屯門裁判法院被判監逾2年。經濟日報資料圖片

律師樓行政人員企圖勸阻強姦案受害人出庭作證，向受害人男友指會支付20萬，要求對方游說受害人，另裝修工亦曾約見受害人男友游說。兩人經審訊後被裁定作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪罪成，法官今（15日）移師於屯門裁判法院處理案件，兩名被告分別被判監32個月及27個月。法官斥兩人視法律為無物，嘗試私下解決即將開審的案件中爭議議題，企圖令公義不能彰顯。

首被告陳偉強（60歲；報稱公司董事）及次被告陳昌國（45歲；裝修工人），分別被控2項及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為罪。

首被告被控於2019年8月4日及10月21日，分別游說湯姓男子協助誘使強姦案事主X不出庭作供，並稱會給予湯 20萬元報酬。次被告則被控於2019年9月30日，透過湯勸阻X，藉此尋求勸X不要在黃興國的強姦案審訊中，作出針對黃的證供。

法官判刑時指，判刑必須具阻嚇性，雖然被告沒有合謀犯案，沒有恐嚇及鍥而不捨地騷擾強姦案事主湯姓男友，而最後湯亦沒有接受兩名被告的要求。惟首被告提出的20萬元報酬並非小數目，而且他任職的律師樓正是受僱於強姦案被告黃興國，法官指兩人的角色積極。

法官續指，兩人企圖妨礙的案件為性罪行，他們的行為會令事主增添壓力。兩人視法律為無物，嘗試私下解決即將開審的案件中爭議議題，企圖令公義不能彰顯。

法官以2年3個月為判刑起點，首被告因熱心公益，減刑3個月，兩項控罪總刑期為2年8個月，次被告刑期為2年3個月。

控方開案陳詞指，黃興國於2019年被控強姦罪，及後被定罪，被判囚5年4個月。首被告當時任職律師樓行政人員，而該律師樓在審訊中代表黃；首被告於2019年5月31日成為湯姓男子「契爺」。

湯於2019年8月4日收到首被告的來電，湯及後得悉首被告為涉及該宗強姦案審訊的人員，首被告及後開價20萬，要求湯游說其女友，即該強姦案事主X不要出庭作證。

2019年9月30日，次被告相約湯於餐廳見面，表示自己為黃的「契哥」，指X「出庭唔緊要、唔緊要」，但指希望可以「俾個薄面我」，又指得悉有人會向湯支付20萬，當日的對話內容被湯用手機錄下，事後交給警員。

2019年10月21日，首被告與湯見面，指湯與X接觸不會構成問題，及再次要求湯游說X，惟湯拒絕，其後湯報警。

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記者：陳卓欣