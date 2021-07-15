【校長專欄】過一個充實愉快有收穫的暑假　林文燦校長5大建議溫故知新學自理

▲ 文校長希望學生過一個充實愉快有收穫的暑假。

疫情下的學習不是一件容易的事，教師和學生都經歷了從未嘗試過的學與教新常態。經過了一個網課和面授課交替進行的學年，快樂的暑假在學生們的期盼中如約而至。作為學校校長，我希望所有的孩子們都能度過一個充實、快樂、有所收穫的暑假。做到這三點絕非易事，有些孩子玩着玩着暑假就過去了，開學後可能會覺得虛度了光陰，沒有收穫。有些家長給孩子安排了滿滿的興趣班，但如果孩子不喜歡，這個暑假也過得不快樂。近兩個月的假期，該如何安排呢？在這裡，我有一點小建議給大家：

1. 休息充電

首先，暑假要好好休息和充電。有良好的作息時間及充足的睡眠，規律的三餐，均衡的飲食也很重要。勤到戶外做運動以及接觸大自然，放鬆身心，以備下學年有更好的狀態，投入到豐富多彩的校園生活中去。當然，在疫情期間一定要做好防疫措施。

2. 溫故知新

其次，暑假是溫故知新的好時機。合理安排時間，認真、有效率完成假期功課之餘，重溫已學知識，整理好之前的筆記，也可選擇將自己的筆記輸入電腦存檔。

3. 享受閱讀

「開卷有益」是所有人都耳熟能詳的一個成語。 閱讀不但能累積和更新知識，更與學生的成長緊密相關。暑假，正是可以長時間精心閱讀的愜意時光。清涼的早上、安靜的午後，都可以靜下心來，享受閱讀。放下電子產品，在一個舒適、安靜、光線充足的地方靜下心來看書，這也是放鬆身體、淨化心靈的一個好方法。

4. 整理舊物

一個學年過去了 ，孩子們的身心都成長了。有些孩子長高了，衣服已經不再合身。有些孩子成熟了，小時候的玩具不再喜歡玩了。那就趁暑假來做一個整理吧。把自己的房間、書桌好好收拾和整理一番，不再需要的書本、衣服、玩具可以捐贈友人、學校或者社區。孩子參與到自理及分擔家務的同時，也可培養他們關愛及分享的美德。

5. 網上「旅遊」

因為疫情關係，今年的暑假無法離港到不同的地方去旅行。但是我們可以通過在網上蒐集資料、在地圖上尋找位置等去多認識香港、祖國以及世界不同的國家的歷史和文化。也可以嘗試學習一兩句當地的語言以及一家人一起製作當地的美食呢！

最後，希望假期過後看到孩子們的身體更健壯，笑容更燦爛！

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