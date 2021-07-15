【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得

▲ 好心港男路不拾遺，物主失而復得感驚喜。

路不拾遺的善舉值得讚賞，一名港男早前在Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指自己在港鐵站附近的地上發現一疊500元紙鈔，估計逾一萬元，擔心是失主的「救命錢」，在通知港鐵職員處理之後，再於網上尋找失主。及後失主現身，表示款項是其生活費，感謝熱心港男相助，並決定請對方食飯致謝。

該名港男昨日（14日）晚在Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指自己在地上發現一疊500元紙鈔，估計逾一萬元，希望通過網絡尋找失主。他於文中寫道：

事主如果你跌咗呢疊錢，你去你搭的地鐵站，太太叫職員執起咗，快啲去搵客戶服務。

▲ 好心港男路不拾遺。（網圖）

失主現身道謝

帖文發出後不足半小時，失主便現身，指自己已前往港鐵站認領該疊紙鈔。他指自己在港鐵站櫃員機提取2萬元，並將錢放入褲袋，沒為意紙鈔意外掉出，發現後感到十分慌張。幸好在網上看到帖文，隨即到港鐵站以櫃員通知書認領紙鈔。

噚日出糧已經畀咗一半家用畀屋企，剩番兩萬蚊攞嚟食飯搭車，我頭先唔見咗真係想喊。唔該晒你呀，我幾驚今個月冇飯食！

▲ 失主留言指已領回款項。（網圖）

他續指，過往曾於的士上遺失銀包，當時無法尋回以致失去2萬元，幸好今次被好心人拾獲，以後會袋好金錢，並希望請事主吃飯致謝，事主其後留言答應，並謙虛回應其他網友的讚賞，表示自己曾經捱過難關，今次幫到事主便好，希望大家能夠互相幫助。

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責任編輯：王明芳