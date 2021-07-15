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黃妍《輕盈》MV訪深水埗日與夜　Cath食雪糕減壓不怕變肥

娛樂 18:18 2021/07/15

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黃妍新碟《九道痕跡》記錄這兩年的變化與成長。

唱作女生黃妍（Cath）花兩年時間籌備新專輯《九道痕跡》，將於明日（16日）面世！主打新作《輕盈》就去到文青新地深水埗一帶取景。

Cath解說：「深水埗近年多了好多文青、手作舖頭，對於好多文青人，在早上以一個好 chill、好relax、好靚狀態去打卡，但其實入夜的深水埗依然會見到好多沉重事，所以我跟團隊構思MV時，就打算自已一個人以較自在姿態在區內遊走。」

但Cath拍MV時卻完全chill不來：「我們最後上了天台拍，天台一入夜就有老鼠曱甴！其中一幕我伏在石壆位，但有隻曱甴在我側邊，crew不敢出聲，到我拍完離開見到，嚇到即刻彈開！另外我也見到老鼠在天台電線上面行，好似行鋼線，真係嚇死！」

在舊樓天台拍攝。

Cath就是看中了深水埗這種日與夜之間的鮮明對比。Cath近來轉走暗黑系路線，拍MV感覺又會否很不同？她笑說：「我覺得暗黑系更好玩！其實不是指暗黑系，如果間中MV可以不用太開心，會有新鮮感嘛！近來拍MV的歌都是不同情緒作品，有時放空就可以完成到，都幾好玩幾爽！」

遊走文青地。

《輕盈》講如何以輕盈姿態去面對沉重的世界，問到平日如何釋放壓力？「以前會去旅行，尤其以前返office時，有壓力就放假去旅行，但現在疫情無得去旅行，我會食雪糕！例如有時工作好攰，夜晚會突然好想食雪糕，我覺得是一個情緒發洩，去釋放壓力方法。」

隨着推出新專輯，Cath將於本月24日（下週六）於旺角始創中心地庫CD Warehouse (CD 連鎖店) 舉行《九道痕跡》簽名會！

撰文 : TOPick柴犬出動

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