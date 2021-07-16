【海洋公園】與公大合作提供30個實習額　準實習生：疫下服務業不死

▲ 海洋公園與公大合作提供30個實習額。（陳國峰攝）

海洋公園宣布為公開大學學生提供30名實習機會。有準備實習的學生相信疫下服務業不死，期望在此期間學習接待客人的技巧，並在相關專業領域業中繼續深造。

園方昨日與香港公開大學李嘉誠專業進修學院簽署合作備忘錄，為2年全日制「FHDRTPM 度假區及主題樂園管理高級文憑」課程學生提供最少400小時的實習時數，根據學員意願、由園方安排到園內不同崗位實習。

▲ 甄鵬飛（左）、繆軒宇（右）。（陳國峰攝）

即將實習的一年級學生甄鵬飛，曾在私人屋苑徙事物業管理工作，因學歷令晉升階梯收窄，繼而選擇入讀上述課程，令擴大就業出路，並期望在實習期間學習有禮貌地接待客人。另一準實習生繆軒宇則期望，在充滿童年回憶的環境中，學習後台營運的工作，並相信本地旅遊不會被疫情打垮，故會繼續學習相關專業的知識。

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記者：陳麗娜