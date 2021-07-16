  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 00:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園】與公大合作提供30個實習額　準實習生：疫下服務業不死

社會 00:00 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

海洋公園與公大合作提供30個實習額。（陳國峰攝）

海洋公園宣布為公開大學學生提供30名實習機會。有準備實習的學生相信疫下服務業不死，期望在此期間學習接待客人的技巧，並在相關專業領域業中繼續深造。

園方昨日與香港公開大學李嘉誠專業進修學院簽署合作備忘錄，為2年全日制「FHDRTPM 度假區及主題樂園管理高級文憑」課程學生提供最少400小時的實習時數，根據學員意願、由園方安排到園內不同崗位實習。

甄鵬飛（左）、繆軒宇（右）。（陳國峰攝）

即將實習的一年級學生甄鵬飛，曾在私人屋苑徙事物業管理工作，因學歷令晉升階梯收窄，繼而選擇入讀上述課程，令擴大就業出路，並期望在實習期間學習有禮貌地接待客人。另一準實習生繆軒宇則期望，在充滿童年回憶的環境中，學習後台營運的工作，並相信本地旅遊不會被疫情打垮，故會繼續學習相關專業的知識。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【海洋公園】水上樂園造浪池今揭幕水浪最高達1米　宏利2022年起每年派3,000張慈善門票
13:49 2021/06/24
【海洋公園】水上樂園造浪池今揭幕水浪最高達1米　宏利2022年起每年派3,000張慈善門票
【海洋公園】夏日優惠價415元至760元3個月內任入園　全新科技體驗館「探索號R」須另收120元
18:12 2021/06/29
【海洋公園】夏日優惠價415元至760元3個月內任入園　全新科技體驗館「探索號R」須另收120元
【海洋公園】滑浪飛船、越礦飛車、跳樓機本周六起齊開　惟今年9月1日正式退役　
20:26 2021/07/06
【海洋公園】滑浪飛船、越礦飛車、跳樓機本周六起齊開　惟今年9月1日正式退役　

你可能感興趣

【海洋公園】水上樂園造浪池今揭幕水浪最高達1米　宏利2022年起每年派3,000張慈善門票
13:49 2021/06/24
【海洋公園】水上樂園造浪池今揭幕水浪最高達1米　宏利2022年起每年派3,000張慈善門票
【海洋公園】夏日優惠價415元至760元3個月內任入園　全新科技體驗館「探索號R」須另收120元
18:12 2021/06/29
【海洋公園】夏日優惠價415元至760元3個月內任入園　全新科技體驗館「探索號R」須另收120元
【海洋公園】滑浪飛船、越礦飛車、跳樓機本周六起齊開　惟今年9月1日正式退役　
20:26 2021/07/06
【海洋公園】滑浪飛船、越礦飛車、跳樓機本周六起齊開　惟今年9月1日正式退役　
公園 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 就業 疫情 物業管理 大學 記者 肺炎

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
10:20 2021/07/15
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
【殘酷真相】19歲女神智不清脫褲子直接小便　母以為撞邪送院揭心碎真相
10:53 2021/07/15
【殘酷真相】19歲女神智不清脫褲子直接小便　母以為撞邪送院揭心碎真相