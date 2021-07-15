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【新機駕到】國泰引入全新空中巴士A321neo　8月推疫苗抽獎送出包機體驗大獎

社會 19:13 2021/07/15

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國泰引入空中巴士A321neo，主要執飛短途航線。（國泰圖片）

國泰航空由8月4日起，引入全新及最先進空中巴士A321neo客機，首航由香港前往上海浦東，並擬於月內調配運作往來廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北的航班。另外國泰8月將推出疫苗抽獎活動，頭獎幸運兒可獨家與摯愛親朋，乘坐A321neo客機遨遊香港天際。

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國泰航空至今已接收4架空中巴士A321neo客機，並於下半年接收另外2架。於2023年底，國泰機隊將擁有16架A321neo客機。國泰航空的A321neo客機共有202個座位，包括12個商務客位及190個經濟客位。

國泰行政總裁鄧健榮表示，新一代A321neo客機將於下月首航，令人振奮，亦正好配合我們陸續恢復更多區內客運航線。單通道的A321neo客機是我們機隊的最新成員，亦引入一系列別具特色的設計及設備，為顧客帶來全球最愜意的短途旅程。

A321neo客機運作效率更佳，亦配有一系列嶄新設備，為顧客大大提升舒適度、空間感及機上娛樂享受。客機首次引進全新專為短途航線而設的商務艙座椅，採流線型設計；加上附設伸縮隔板，為顧客提供最大的隱私度，更配置15.6吋4K超高清個人電視屏幕，提供超卓機上娛樂體驗。經濟艙座椅亦配置11.6吋4K個人電視屏幕，座椅可往後大角度調校、並配備舒適座墊和可調節頭枕。

A321neo客機服務，亦成為首家航空公司在所有客艙均提供4K超高清屏幕、4K點播影片及藍芽音頻串流服務。乘客可選用自攜藍芽耳機，在國泰航機上觀賞4K高清質素的賣座電影。此外，A321neo客機機上娛樂系統影視庫亦已更新，為乘客提供優於同儕的多姿多采選擇。A321neo客機配備高速無線網絡，乘客可隨時檢查電郵或與親朋摯友保持聯繫。

疫苗抽獎8月中推出　送ASIAMILES及A321neo包機體驗

國泰在8月16日至9月15日，推出「齊打疫苗抽獎」，於8月底前完成接種兩劑新冠疫苗，即可參加，大獎的一位幸運兒可獨家與摯愛親朋乘坐A321neo客機，遨遊香港天際。另外國泰也推出總值2,000萬「亞洲萬里通」里數獎賞。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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