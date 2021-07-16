【海洋公園】今年重辦「哈囉喂」注重創意惟規模小　園方中高層減薪節流

▲ 海洋公園今年重辦「哈佬喂」創意為先惟規模小，園方中高層減薪節流。（資料圖片）

海洋公園今年宣布重辦「哈囉喂」，現正招募約1,000名兼職，惟規模較以往小。另外，為減低公園的財政開支，人力資源執行總監符譯文指，公園中高層員工減薪5至15%不等，但前綫員工並無減薪，強調人手緊拙，會善用人力資源發展公園。

前年因社會事件取消最後一日活動、去年因疫情而取消舉行的「哈囉喂」，海洋公園宣布今年重辦，近日公開招聘演員，有意者可即日起至19日在線上表格登記參加，遴選在本月23至25日於公園舉行。但符譯文表示，因應社會氣氛、面對坊間大量同類型活動的競爭及節省開支，今年「哈佬喂」鬼屋的規模較以往小，反之著重在創意設計方面，協助維持活動的人手需求降低，故今年兼職的數目由以往聘請2,000至3,000人，減至今年的約1,000人，薪酬與以往相約。

▲ 人力資源執行總監符譯文強調人手緊拙，會善用人力資源發展公園。（陳國峰攝）

疫情重創本地旅遊業，旅客數目大減，本港旅遊景點的收入無以為繼，不少機構為了節流決定對員工採取減薪措施。面對全球經濟不景氣，海洋公園不能幸免，決定每名管理層減薪15%、中層職員減薪10%、經理及主任級減5%，但面對薪酬一向不高的前線員工則採取凍薪。符譯文表示，公園往後的節流措施將沿用此準則，雖然公園薪金不能與大企業媲美，但在提供合理薪酬下，仍可為員工提供教育和保育等範疇的工作機會。

她強調，為了挽留人才公園不採取裁員，部分員工感恩公司在惡劣的營商環境底下有此決定，不過部分接受不了的員工則選擇了轉行。員工在其他公司往往有良好的聲譽，離職後都在顧客服務等行業有良好的發展。

儘管面對旅遊業前景不明朗的氣氛，符譯文續稱，公園發展仍然需要員工的協助，會在現有的人力資源底下加以善用，包括人力資源部的同事都會幫手「哈囉喂」活動。

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記者：陳麗娜