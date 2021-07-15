【完善選舉】李家超稱確保無假扮愛國者　各行業均有責履行國安義務

▲ 李家超表示，未來的選舉會確保，沒人能偽裝成愛國者。（經濟日報資料圖片）

新任政務司司長李家超接受《環球時報》訪問稱，會致力確保未來3場選舉，安全、有序、公正地舉行，確保無人假扮愛國者、符合擁護《基本法》及效忠特區的要求。

此外，李家超正擔任，為選舉把關的候選人資格審查委員會主席。他表示，委員會可以不限於本地條例規定，考慮負面清單外的行為，並通過討論再作決定，從而確保無人能夠偽裝愛國者，強調國外也有類似做法。

他指出，外部勢力對香港選舉虎視眈眈，視選舉為可利用機會，當局會充分部署，例如選前高調巡邏、對每個場地作安全檢查等，並會監控網絡，假如有人發確破壞性信息、辦煽動性傳播活動，會立即採取行動，避免事態擴大。

李家超又提醒，每個人都需要警惕本土恐怖主義風險，但認為香港的執法部門，有力處理，認為目前風險可控，但現時新挑戰為孤狼式襲擊，因為突發性較強，沒有預警，是更難預防，強調須打掉所有恐怖主義苗頭，並讓公眾明白，應對恐怖主義是社會共同責任。

被問到還有甚麼領域需要完善，李家超點名教育及管理。他表示，國安教育是長遠工程，教育局已在學校推動國安課程，以及培訓校長及教師，此外還需要阻止，宣傳港獨內容，進入報刊、書本，令社會意識向正面發展。

他又認為，香港要加強共同管理意識，直指各個行業都有責任，履行港區國安法要求的國家安全義務，每個行業或單位，都需要自我審視，與政府一同朝維護國安的目標努力。

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記者：陳宛彤