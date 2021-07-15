【即棄口罩】環團估計本港棄逾30億個口罩　倡企業提供可重用口罩防疫

▲ 綠領行動助理項目經理葉翠雯(左一)，香港醫學會會董陳以誠(右二)，綠領行動總幹事何漢威(中)。(受訪者提供)

綠領行動關注即棄口罩造成的環境問題，今日舉行研討會，加強企業及非政府機構對可重用口罩的認識，以此推動更靈活地按需要向員工提供不同種類的口罩，減輕即棄口罩為環境帶來的負擔。

是次研討會有近20間企業及非政府機構派代表出席，包括東亞銀行、佳能香港、國泰航空飲食服務、救世軍等。除了綠領行動的代表，研討會亦邀請了香港醫學會會董陳以誠醫生、可重用口罩生產商NanoFit總監連惠兒小姐，以及正向員工提供可重用口罩的企業俊和建築控股有限公司高級行政主任曾勵珍小姐擔任講者，分享各種與可重用口罩相關的知識。

綠領行動助理項目經理葉翠雯指出，公眾仍有誤解（包括認為即棄口罩防護能力必定較可重用口罩優勝）。但綠領行動曾調查多款可重用口罩的規格，又招募市民試用，結果顯示可重用口罩在防護能力、成本等方面均不遜於非醫學用即棄口罩，兩者的標準相同。

她指，疫情下的香港估計每星期使用最少5,400萬個即棄口罩，至今已累計消耗逾30億個口罩，而大量難以分解的即棄口罩流入郊野、海洋，嚴重威脅生態環境。

香港醫學會會董陳以誠表示，市民可以視乎場合，靈活使用不同種類的口罩，如到醫院或長者護理中心等高風險場合，應該配戴醫療用途即棄口罩，而具高抗菌效能的可重用口罩，在疫情較緩和時，足以應付大部分低風險場合，例如在社區購物及上班等。

俊和建築控股有限公司高級行政主任曾勵珍小姐分享該公司向員工提供可重用口罩的政策。俊和的初衷是為員工提供合適的口罩，特別考慮戶外工作的員工不時出現汗水弄濕即棄口罩的情況，擔憂即棄口罩的防護能力受損，決定同時提供可重用口罩，亦可推動環保。她表示，經濟成本非公司的考慮因素，但提供可重用口罩及即棄口罩的成本相近，而同事最初對可重用口罩的保護功效存有疑問，但經講解後亦加深認知，獲得積極反饋。

綠領行動總幹事何漢威表示，即棄口罩已對自然生態構成嚴重威脅，流入郊野、河道、海洋，危害野生動物的生命，最終產生的微塑膠污染更會進入食物鏈，直接影響人類。我們促請政府盡快檢視市面上可重用口罩的規格，並整理及公佈資料，同時制定使用指引，令市民及企業掌握更多資訊，增強對可重用口罩的信心，抗疫之餘，亦不忘減廢。

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責任編輯：洪芷晴