【看動畫學歷史】教大推出動畫系列講歷史名人故事　冀培養學生學中史興趣

▲ 教大推出新一輯「看動畫‧學歷史」。（教大提供）

為讓中小學生可以活潑生動的方法學習中國歷史，教大於2018年推出「看動畫‧學歷史」系列，挑選10個橫跨多個朝代、有不同職業的歷史人物，以動畫方式講述他們的生平故事，第一輯動畫至今累計起過700萬點擊。教大因此再推出第二輯動畫，講述10個歷史人物故事，期望透過動畫培養學生學習中國歷史文化的興趣，並透過偉人故事，讓學生學習良好品格。

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10個中國歷史人物包括莊子、司馬遷、蔡倫、諸葛亮、祖冲之、唐太宗、鄭和、徐光啟、林則徐及冰心，主角橫跨多個朝代、有不同職業，包括科學家、皇帝、出使西域人士、高官、作家等，每集動畫短片長約7分鐘，劇本均由教大專家團體撰寫，每個人物故事至少耗時3個月做資料搜集，連角色設計亦有把關。

教大中國語言學系教授（實踐）施仲謀表示，角色的衣着造型都有反覆求證史書，務求貼合史實。文學及文化學系副教授馮志弘舉例，林則徐故事一幕展示了多國國旗，團隊翻查當年的相片，以了解國旗排位；又例如諸葛亮故事中一幕展示其家中擺設，背景一幅畫作用了宋代後才會出現的水墨畫風，團隊發現錯誤後隨即作出修正。

為吸引同學繼續觀看，團隊亦花不少心思。馮志弘指出，成員們創作出一個名為「葉仔」角色，搭乘時光機回到過去與歷史人物互動，透過引發笑料，希望令同學觀看時感愉快，撰寫劇本時亦加入能引起同學共鳴的物件，例如「翻譯雞蛋仔」。施仲謀則表示，歷史故事多數都很沉重，學生未必有興趣：

動畫這些有趣些的演繹方法，可以引起學生學歷史的興趣，相信比讀課本更有趣味。

他又表示，學生可以透過該10個人物，學習中華傳統文化及良好品格，例如司馬遷求真、求理想的精神；祖冲之、蔡倫追求科學的精神。文學及文化學系助理教授姜鍾赫則表示，希望短動畫可以勾起學生對有關歷史人物事件的興趣，促使他們再自行再尋找更多資訊學習。

教大校長張仁良亦說，一直提倡以輕鬆活潑的方式學習，希望透過此系列，讓學生學懂歷史知識之餘，亦能學到古人的特質和情操，

中國歷史上有很多偉人，他們的勵志故事可以作為兒童的榜樣，潛移默化，讓小朋友的心靈更強壯、更勇敢、更善良。

「看動畫‧學歷史」系列供公眾免費瀏覽，製作過程獲現代教育研究社及香港商業電台協助， 除粵語及普通話版動畫外，英文版將於今年9月前推出，團隊稍後亦會提供詳細教案及工作紙，舉辦中國歷史常識問答比賽等活動。

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記者：黃悅晴