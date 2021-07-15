【強制檢測】鴨脷洲冠藍軒及華富邨麗絲快餐店再上榜　員工及訪客最遲7月17日檢測

▲ 鴨脷洲冠藍軒及華富邨麗絲快餐店再上榜，員工及訪客最遲7月17日檢測（資料圖片）

港府今（15日）表示，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處兩個指明地方，包括鴨脷洲鴨脷洲大街冠藍軒及香港仔華富（二）邨商場麗絲快餐店的人士需要再次進行檢測，即使已完成疫苗接種，亦須接受強制檢測，

任何在6月9日、10日、13日、19日、21、22日、23日、24日或27日曾身處 香港鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒 的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於7月17日或之前接受檢測。 受檢人士若在7月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於7月17日或之前接受檢測。 受檢人士若在7月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 任何在6月27日中午12時至下午9時曾身處香港香港仔華富（二）邨商場6樓17-18號鋪麗絲快餐店的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於7月17日或之前接受檢測。 受檢人士若在7月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：鄧凱文