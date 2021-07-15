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【疫苗接種】單日接種人數6.32萬　第一針接種率達四成逾273萬人已打針

社會 21:50 2021/07/15

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本地市民接種第一針疫苗，已達到4成接種率。（聶德權fb）

本地疫苗接種計劃有新進展，公務員事務局局長聶德權今（15日）於社交網站發文，指第一針接種率衝破四成關口，總共逾273萬人已經接種；香港已接種超過460萬劑新冠疫苗。

聶德權稱，大眾都希望可以早日通關，但通關其中一個要素，要社會建立足夠保護屏障，才可構成基本條件進行。他呼籲社會人士要繼續努力，突破接種數字，早日達至七成接種率。

政府稱，今（15日）錄得約6.32萬人打疫苗，當中約3.27萬人打第一針，3.05萬人打第二針，累計逾273.14萬人已打首針，另逾190.75萬人已打次劑。

今日有約9,700人打首針科興、2.3萬人打首劑復必泰；另有約1.36萬人打次劑科興、1.69萬人打次劑復必泰；累計已注射疫苗逾463.89萬劑。

截至今日零時零分，過去24小時共有15宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，3人留院觀察，4人不遵從醫生勸告自行出院。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

 

 

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