財爺開IG與市民互動　坐叮叮宣傳電子消費券

▲ (陳茂波Instagram圖片)

消費劵計劃由本月4號展開登記至今，已逾554萬人登記。原來，負責推行消費劵的財政司司長陳茂波，４日前悄悄地開了Instagram（IG）帳號，並開放留言，與市民互動。財爺的第一個帖文，就大力宣傳消費劵，指自己走訪了不同地區，與街坊聊天和幫手登記，過程非常流暢。

雖然未有藍剔，但財政司司長辦公室已向傅流螢證實，這是財爺的「真帳號」【paul.mpchan】，絕對不是粉絲帳號（FanPage）。

而財爺於IG的帖文，與他的Facebook個人帳號一樣，指自己坐叮叮走訪各區的時候，聽到不少街坊談論消費劵，「既有街坊興高采烈地討論登記詳情及如何消費等，還有不少商戶期待這股氣氛，能為消費市道及經濟帶來刺激」。

其實除了財爺，特首林鄭月娥在上任當天就開了IG帳號，至今Follow人數已有6.8萬，公務員事務局局長聶德權亦有Follow（追蹤）。

而對比起官員在Facebook與IG的帖文，新民黨主席葉劉淑儀的IG帳號則更為多元化，除分享平日出席的活動外，亦經常大曬自己私人生活，如行山、健身，以及與黨友們拜訪小店等照片。

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