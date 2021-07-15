【旅遊業】工會不滿羅致光稱需助旅遊業轉行　勞福局：客觀分析疫情影響　與支援業界的訴求不相悖

▲ 勞福局指，局長羅致光昨引用數據，客觀分析香港旅遊業要回復每年3,000至4,000萬旅客人數，是很大挑戰。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光昨日（14日）在一個電台節目中表示，全球疫情可能持續至2023至2024年，強調港府難以連續數年資助旅遊業，要考慮如何幫助一些冰封已久的行業從業員轉行。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會副主席林逸豪今早（15日）在電台節目回應時，批評有關說法離地，指旅遊從業員年齡層較廣，反問政府如何讓年長人士重新適應工作，又質疑說法是否要旅行社遣散員工。

勞工及福利局晚上就事件回應表示，羅致光在訪問中是客觀分析環球疫情對旅遊業未來幾年的影響，指出國際間普遍預計全球航空業要到2024/25年才能夠恢復，疫症短期仍不會完全止息，在此大環境下，香港旅遊業要回復每年3,000至4,000萬旅客人數，是很大挑戰。

發言人指，羅致光因而從客觀事實和實際角度指出，從勞動市場來看，應思考如何協助一部份處於冰封行業的勞動力透過轉型走出當前的困局，這與業界希望政府加強支援從業員就業的訴求，並不相悖。

發言人強調，特區政府一直重視旅遊業發展，並致力為旅遊業重新出發提供基礎，包括爭取逐步通關，以及加強旅遊基建等。發言人補充，勞工及福利局透過僱員再培訓局推行的「特別愛增值」計劃已推出第四期，當中不少適合旅遊和酒店業從業員，包括旅遊業技能增值課程，讓他們裝備自己迎接復甦；亦有各項跨行業課程，讓他們多一技傍身。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒