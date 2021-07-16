【開放數據】資料一線通累積逾4,670個數據集　未來開放出入境人次、公司註冊等數據

▲ 資科辦指，現時政府已經開放逾4,670個數據集，預期今年會再開放150個，未來會開放的數據包括出入境數字等，期望幫到業界開發創新應用。（程志遠攝）

政府於2018年底起要求各個政府部門提交年度數據開放計劃，有關數據需要以可機讀格式上載至資料一通網站，供程式開發者能夠下載使用。資科辦指，現時政府已經開放逾4,670個數據集，預期今年會再開放150個，未來會開放的數據包括出入境數字等，期望幫到業界開發創新應用。

資科辦系統經理徐佩芬表示，現時在網站中已經有逾4,670個數據集，今年上半年則開放了105個新的數據集。去年的下載量達到逾100億次，而單是今年上半年已有逾71億次下載，平均每日有3,900萬次下載，主要包括氣象實時數據、數碼地圖及API、以及公共交通實時到站數據。

除了政府部門，願意開放數據的公私營機構也由2018年的11間增至34間，包括科技園公司、數碼港、巴士公司及港鐵等。資科辦總系統經理（數據分折）趙善衡指，最滿意是一些交通、地理數據能夠開放，幫助智慧城市發展，亦見到機構在開放數據的氣氛改善，明白開放數據屬於社會責任。

而在疫情期間，政府部門亦運用數據，先後推出本地情況互動地圖及疫苗數據儀表板，以地圖及圖表方式呈現確診個案、疫苗數字等。趙善衡認為，有關工具正正示範了能夠以市民容易理解的方式展示數據，又如果有業界用得着，利用數據甚至混合其他數據，可推出更創新的應用。

至於未來發展，徐佩芬指未來3年內會推出每日出入境人次統計數字、在香港註冊的公司地址列表等數據，而第4份年度開放數據計劃亦會在今年底公布。此外，資科辦今年內亦會舉辦黑客松、工作坊等活動，讓業界及中學生了解開放數據的應用。

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記者：徐紹軒