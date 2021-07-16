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【疫苗接種】社區疫苗接種中心9月底停止營運　港府擬9月後准診所接種復必泰

社會 09:41 2021/07/16

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據悉，港府擬9月後准予私家診所提供復必泰接種服務。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，港府疫苗專家本周三倡更改復必泰儲存期至1個月，據悉，港府擬9月後准予私家診所提供復必泰接種服務，行會成員林正財昨亦透露當局將盡快與私家醫生商討相關運作安排。不過，有私家醫生指復必泰接種程序工作較繁複，屆時或未必有更多私家醫生會願提供額外打針服務，亦擔心單靠私家診所難以承接接種需求，倡當局保留部分接種中心應付。

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新冠疫苗顧問專家委員會審視復必泰疫苗的更改申請後，建議港府批准復必泰解凍後攝氏2至8度儲存期，由5天改為1個月。據了解，社區疫苗接種中心於9月底停止營運後，港府或准予私家診所提供復必泰疫苗接種服務。

行會成員林正財昨表示，對於私家診所是否可接種復必泰，有私家醫生認為可行，亦有醫生憂慮會混淆致出錯接種疫苗的情況，港府將盡快與私家醫生商討有關安排在運作上會否有困難。

私家醫生林永和認為，現時每名醫生每日約接種10劑科興疫苗，已難以再增加接種劑數，屆時私家醫生或只可科興或復必泰二選一；而復必泰接種較繁複，診所不一定有註冊護士，疫苗稀釋及接種或需由醫生自行負責，亦擔心9月後所有社區疫苗接種中心停止營運，單靠私家診所難以承接打針需求，倡當局保留部分接種中心。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，如於私家診所接種復必泰，需小心交予由具經驗的護士於無菌程序下稀釋，將一樽疫苗分開5劑需於6小時內用完，以確保沒有造成浪費，認為普通私家診所地方太細，可考慮交予曾營運接種中心的醫療集團提供。

另外，港府日前更新新冠疫苗專題網頁內容，於科興疫苗接種須知內，將「貝爾面癱」列為十分罕見副作用，發生率少於0.01%，亦標註屬「於香港在獲授權後觀察所得」。

至於需否接種第三劑疫苗，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，仍不肯定會否為所有港人接種第三劑作為補充劑，指社會有相關討論，希望能看到阿聯酋等地的數據再作參考。

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記者：陳正怡

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