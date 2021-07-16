【大叔的愛】KK跪地求婚田田肯首答應　黃德斌Edan婚紗造型驚爆全城【有片】

▲ 《大叔的愛》KK跪地求婚田田肯首答應，黃德斌Edan婚紗造型驚爆全城！

ViuTV熱播劇《大叔的愛》今晚（7月16日）大結局！昨晚（7月15日）《大叔的愛》劇情講到黃德斌飾演的KK成功向愛人田田（呂爵安Edan飾）求婚，而黃德斌與Edan齊齊穿上婚紗的一幕，在觀眾腦海留下深刻印象，更被網民在社交網站洗版式討論，有網民直指：「香港電視史上經典一幕！」

昨晚播出第14集《大叔的愛》，與KK一同到台灣為公司當「開荒牛」的阿田，在視察場地時遇上凶宅，膽小的他最終獲KK迎救，事後KK病倒，本來備受照顧的阿田反過來照顧KK，令他感動不已，再度向他示愛：「田田，I love you！」阿田糊里糊塗地又開始了跟KK的新生活。

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▲ 阿田答應與KK開始新生活。（劇集截圖）

KK穿婚紗衝擊視覺

二人相處一年後，阿田意外發現家中多了婚紗禮服的宣傳單張，再偷聽到KK與前妻Francesca（簡慕華飾）講電話，得知對方有意向他求婚，一向想像力過人的阿田在腦海中幻想到與KK一同穿上婚紗的畫面。

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▲ 黃德斌婚紗造型洗版式出現。（劇集截圖）

該畫面除讓阿田崩潰，同樣震驚了香港數以十萬計的觀眾與網民。

本來黃德斌在《大叔的愛》中摒棄了過往陽剛味十足的型男形象，輕聲呼喚「田田」已經夠大反差，現年58歲仍保持一身結實肌肉的他昨晚換上露肩婚紗，戴著搶眼耳環和小皇冠，少女般奔向鏡頭的畫面，讓觀眾揮之不去。

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▲ 在觀眾腦海揮之不去的畫面。（劇集截圖）

而出身偶像組合MIRROR中的Edan，亦同樣換上露肩婚紗，大曬結實手臂。

昨晚劇集播出後，他把多張花絮上載社交網站，並留言：「小田子要嫁人了！我諗都應該係世上最核突同最摟打嘅新娘。想娶我嗎？」

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▲ Edan昨晚上載花絮照。（instagram圖片）

黃德斌與Edan穿婚紗的畫面引來勁大迴響，社交網站洗版式地討論《大叔的愛》的劇情、瘋狂分享劇集截圖，有網民表示：「香港電視史上經典一幕！」亦有觀眾指看到平常的劇場會想尖叫，但昨晚看到這一幕已到達「咆哮」的境界。

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回到劇情，阿田幻想KK穿婚紗的畫面後，KK安排了在餐廳內向阿田送上驚喜求婚，阿田答應：「好呀，如果你唔嫌棄的話。」但隨即已感到懊惱。

KK安排二人回港兩星期舉行婚禮，並在舊同事飯聚上宣布喜訊，阿田的舊愛阿牧（盧瀚霆Anson Lo飾）聽到後感到失落。

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