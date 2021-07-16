【女版姚明】14歲少女身高2.26米追平姚明　出身籃球世家成女籃未來之星

▲ 14歲少女身高2.26米追平姚明。

前NBA球星姚明身高2.26米，有「移動長城」之稱。近日，山東一名年僅14歲的籃球女將張子宇，近日在籃球賽上成為全場焦點，皆因其身高已追平姚明。據悉，張子宇出身籃球世家，父母均曾當過職業籃球員。

據內地媒體報道，出生於2007年5月的張子宇，小一時身高已達1.6米，隨後每年幾乎能長高10厘米，小六時身高已達2.11米，在眾多同學身邊猶如一名女巨人，但同學都與她相處融洽。

▲ 張子宇熱愛籃球。（微博圖片）

有望長高至2.3米

在2019年9月，張子宇參加東北虎籃球訓練營體測，赤腳身高達2.17米，數個月後，她在清華附中體測，身高為2.21米，半年後再長高5厘米，現時身高達2.26米，追平前NBA球星姚明，有機稱更預測，她將來有望長到2.3米。

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據悉，張子宇父母均為職業籃球員出身，父親身高2.13米，母親是前女籃國手于瑛，她曾是山東女籃中鋒，身高1.98米，退役後出任山東隊助理教練。于瑛表示，張子宇5歲第一次到球場觀看父親比賽，隨後就對籃球產生極大興趣，當時更提出要跟父親「單挑」。

▲ 輕鬆入籃。（影片截圖）

張子宇在8歲開始接受正規訓練，她的偶像是美國NBA球星勒邦占士（LeBron James）和夏登（James Harden）。小學畢業後２她加盟了籃球名校清華大學附屬中學，同時進入中國籃協的U13籃球訓練營。

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責任編輯：王明芳