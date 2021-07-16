【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰　於美國集訓透露爭獎決心

▲ 港隊空手道女將劉慕裳。

今屆東京奧運新增空手道項目，唯一香港代表劉慕裳出戰女子個人賽事。劉慕裳及其教練均表示，今次參賽目標是爭取獎牌，期望發揮最好參賽。

目前世界排名第4位的劉慕裳，以排名積分前4名的資格取得奧運入場券。目前身在美國邁阿密集訓的她表示，雖然面對疫情每天只有訓練，但進步明顯，今次目標是爭奪獎牌，但不會感到壓力，會視大家的期望為動力，爭取最好發揮。她說，今次準備5套拳參賽，會在奧運賽場展示其中4套，主要是展示爆發力。

提到今次奧運不設入場觀眾，劉慕裳坦言家人對於未能入場支持她感到十分失望，她指縱然家人只能在電視上觀看她比賽，自己亦會感受到他們的支持。

體院空手道總教練William Thomas表示，劉慕裳心理質素之高是她在賽場上發揮最好的主因，加上個人非常自律，又對訓練、比賽全程投入，因此對劉慕裳充滿信心，衝擊獎牌是基本目標，更期望她做出最好的成績，預計日本代表清水希容、西班牙代表Sandra Sanchez Jaime會是劉慕裳的最大勁敵。

空手道是東京奧運5個新增體育項目之一，劉慕裳2018年的亞運會曾為香港贏得一面銅牌，同年世錦賽亦摘銅。今年4月底，劉慕裳於世界空手道超級聯賽的里斯本站，亦獲得一面銀牌。

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記者：蘇文軒