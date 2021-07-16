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【MIRROR成員】前夫團隊現身數鏡妻偷情證據　老公被迫練姜B之心致手抽筋

娛樂 10:52 2021/07/16

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ViuTV《晚吹-又要威又要頭盔》早前邀請了「「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的成員現身圍爐，在節目向主持林二汶和余迪偉親吐老婆變心成了「前夫」的慘痛經歷，一眾苦主無懼再激嬲老婆，大爆鏡妻痴戀行為。

以往一眾前夫都只在討論區內圍爐，今次5位成員大膽現身說法，不過在節目開段都戴上頭盔，免真身曝光。

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談到老婆的追星行為，其中有苦主坦言，早前跟老婆去Staycation，但老婆在酒店貼滿的婚照，都P走老公換成跟Anson Lo合照。又有苦主指教主生日，老婆約一眾鏡粉夾錢應援，問到金額卻支吾以對，相信花費不少。

前夫不禁歎氣：「基本我的生日，跟沒有過生日是沒有分別。」

【MIRROR成員】教主Anson Lo與神徒親切聊天　《不可愛教主》應援車走遍港九新界

近期熱爆群組。

迫老公練姜B之心

另外，有老公被迫晚晚練姜濤愛的手印，練到手抽筋。又指最近姜濤代言銀行產品，老公都擔心要悉數光顧，有人苦笑：「MIRROR千祈唔好代言樓盤，唔係實要我買樓。」

他們最想MIRROR代言電子產品及遊戲機，這樣老公們才可以自肥。

另外，有「前夫」指老婆因為李駿傑（Jeremy）出新歌《夢言》，為刷新點擊，連續18小時用5部電話跟iPad狂播。

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有苦主最後更除下頭盔投訴老婆。不過，一眾「前夫」沒月埋怨，明白「最終出發點都係投其所好，想老婆開心。」亦表示其他老公應多些包融，尊重另一半喜好，關係才能長久，相信一眾老公返家不會被算帳。

同場加映：《大叔的愛》呂爵安盧瀚霆訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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